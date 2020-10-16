Reuters: Karadeniz bölgesinde füze fırlatıldı

Türkiye'nin Karadeniz'e nakledilen Rus yapımı S-400 hava sisteminin bugün test ettiğini duyurdu. Reuters'ın haberinde, "Türkiye'nin ABD ile yaşadığı gerginliği daha da tırmandırabileceğine" dikkat çekildi.

Haberde, NOTAM mesajında Sinop yakınlarındaki bir bölgenin atış için seçildiği ve deniz seviyesinden 200 bin fit yüksekliğe kadar da hava sahasının uçuşlara kapatıldığı bilgisi yer aldı. Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinde füze fırlatıldığını, bunun videosunun elinde olduğunu duyurdu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Türkiye, hafta başında 16-17 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere Karadeniz üzerinde füze ataşı yapacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış tatbikatı için de Navtex (denizcilik duyurusu) mesajı yayınlamıştı.

Geçen hafta Rusya'dan satılan alınan S-400'ler Sinop'a nakledilmiş ve hava savunma sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili görüntüler basına da yansımıştı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan ABD, "NATO sistemleriyle uygun olmadığını" gerekçe göstererek Ankara'yı uyarmıştı.