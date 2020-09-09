ABD'de siyah ve Latinler arasında görülen Covid-19 ölümlerinde keskin artış

ABD'de Afro-Amerikalılar ve Latinler arasında görülen Covid-19 ölümlerinde hızlı bir artış yaşandığı belirtildi.

The Guardian gazetesinin aktardığı bir araştırmaya göre, Ağustos ayında siyah ve melez ABD'liler arasında Covid-19 nedeniyle ölüm sayıları ve ölüm/vaka oranlar keskin bir şekilde arttı.

Son verilere göre, 4-18 Ağustos tarihleri arasında Afro-Amerikalılar'da ölüm oranı 100 bin kişide 80'den 88'e yükseldi. Buna karşılık aynı oran beyaz nüfusta 100 bin kişide 36'dan 40'ya çıktı.

Latin Amerikalılarda ölüm oranı artışı daha yüksek oldu. Verilere göre, Latin Amerikalılarda ölüm oranı 100 bin kişide 46'dan 54'e çıktı.

18 Ağustos tarihinde yaklaşık 36 bin Afro Amerikalı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölümlerdeki yeni artış bin 125 siyah ABD'liden 1'nin hastalık nedeniyle öldüğünü ortaya koyuyor. Bu 2 bin 450 kişide bir ölümün görüldüğü beyaz ABD'lilerin iki katına tekabül ediyor.

ABD'de koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölüm sayısı 189 bini geçti. Ülkede ölüm sayısının önümüzdeki iki hafta içinde 200 bine ulaşması bekleniyor.

Siyah ve melezlere ilişkin koronavirüs verilerinin eksik olmasıyla eleştirilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) verilerine göre de, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi ve Güney Karolina'daki siyahların yaşadığı mahallelerde ölüm oranlarında keskin artışlar görüldü. Arizona, Florida, Louisiana ve Tennessee'deki Latin yerleşim yerlerinde de ölüm oranlarında büyük artışlar kaydedildi.