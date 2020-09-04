ABD'de kendisini siyahi olarak tanıtan Afrika çalışmaları akademisyeni beyaz çıktı

George Washington Üniversitesi'nden Afrika çalışmaları bölümünde akademisyen olan Jessica Krug, yetişkin hayatı boyunca siyahi olduğuna dair yalan söylediğini itiraf etti. Krug, Perşembe günü Medium.com'da paylaştığı mesajda "Ben kültür akbabası değilim, kültür sülüğüyüm" ve "Yaptığım her hareket, kurduğum her ilişki napalmla zehirlenmiş yalan toprağına dayanıyor." ifadelerini kullandı.

George Washington Üniversitesi'nde doçent olan Krug, kendi etnik kökeninden uzak durduğunu ve Kuzey Afrika'dan Afrika kökenli Amerikalılara, "Karayip kökenli Bronx siyahlığına" kadar bir dizi siyahi kimliğini üstlendiğini söyledi. Siyah Karayip kimliğine sahip çıkmasının sadece "etik dışı, ahlaksız, siyah karşıtı, kimliği sömürme - değil, aynı zamanda attığım her adımın sevdiklerime gaz verdiğini" söyledi. Krug kendisinin ''Kansas kenti banliyösünde beyaz bir Yahudi çocuk' olduğunu yazdı.

Krug, söz konusu yalanının kariyerinde ilerlemek için bir çaba olarak başlamadığnı savunurken, çocukken tacize uğramış "travmadan kaçan bir genç" olduğu bir dönemde muhtemelen "euh sağlığı iblisleri" nedeniyle sahte bir kimlik üstlendiğini söyledi. Aldatmacasının doğuşunun, eylemlerini haklı çıkarmadığını vurgulayan Krug, "Cehalet yok, masumiyet yok, iddia edilecek hiçbir şey yok, savunacak hiçbir şey yok, Yıllardır her şekilde yanlış hareket ettim" diye yazdı.

Siyahi gibi davrandığı zamanki gibi siyasetinin aynı kaldığını ve "bu siyasetin beni en gürültülü ve en inatçı terimlerle kınadığını" söyledi. Krug, politik doğrucu kültürünün "iptal etmesinin" "daha az yapısal güce sahip olanların daha fazla güce sahip olanlara karşı kullanması için gerekli ve doğru bir araç olduğuna" inandığını söyledi.

"Kesinlikle iptal edilmeliyim" diyen beyaz doçent, “Asla pasif bir sesle yazmıyorum çünkü gücü adlandırmamız gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden beni kesinlikle iptal etmelisin ve ben kesinlikle kendimi iptal ediyorum." ifadesini kullandı.

George Washington Üniversitesi'nin sitesinde Krugg'un sayfası. Krugg bu fotoğrafını yayın evlerinden çıkan çalışmalarında da kullanıyor.

Krug, Angola köle ticareti üzerine 'Kaçak Moderniteler: Kisarma, Angola ve Amerika'da Eyalet Dışında Siyaset ve Kimlik' adlı bir kitap yazdı. George Washington Üniversitesi profiline göre, Angola ve New York City'de hip hop, siyaset ve cinsiyet üzerine yazdığı gibi, 18. yüzyılın Jamaikalı Maroon toplumlarında siyasetin "ulusötesi ritüel deyimleri" üzerine de çalışmaları mevcut.

Profesörün ayrıca New York'ta Jess La Bombera takma adıyla "Afro-Latin" aktivisti olarak çalıştığı bilgisi de basında yer aldı. Bombera takma adı altında Krug, Haziran ayında New York Şehir Meclisi'ne ifadeler verdi.

Krug, birçok kez gerçek kimliğini açıklamayı düşündüğünü söyledi, "ama korkaklığım her zaman ahlakımdan daha güçlüydü." diyerek ikili bir hayat yaşamadığını, çünkü hiçbir zaman bir beyaz olarak yetişkin kimliği geliştirmediğini, bunun yerine yalanını "tamamen, çıkış planı veya stratejisi olmadan" yaşadığını söyledi.

ABD'de kendisini kamuoyuna azınlık olarak tanıtan ilk vaka Krug değil. ABD'li senatör ve demokratların elenen başkan aday adayları arasında bulunan Elizabeth Warren'da beyaz olduğu aşikar olmasına rağmen kendisini Kızılderili olarak lanse etmişti. Warren aynı zamanda Harvard Üniversitesi'nde kadrolu akademisyen olan ilk "beyaz olmayan kadın" olarak lanse edilmeye devam ediyor.