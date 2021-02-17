ABD'de kar fırtınası: 21 kişi öldü, milyonlarca kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin Teksas eyaletinde kar fırtınası yaşanıyor.

Reuters haber ajansına göre, soğuk ve kar ile ilişkili olaylar nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi elektrik kesintileri ile mücadele ediyor.

1,3 milyon kişinin elektriksiz olduğu Houston kentinde Belediye Başkanı Sylvester Turner, elektriği olan işletmelerden kapılarını ısınmak isteyen halka açmasını istedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ülkenin bu bölümünü etkileyen soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

Teksas'ın güneyinde yetkililer, gazla çalışan mangalların evlerde yakılmaması uyarısını yapıyor. Hastanelerde bu şekilde gaz zehirlenmesi geçiren kişilere müdahale edildiği bildiriliyor.