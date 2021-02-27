ABD: S-400 sistemi S-300’den daha büyük tehdit, Türkiye elinde tutmamalı

Pentagon, Türkiye ile ABD arasındaki S-400 kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Pentagon sözcüsü, S-400 sisteminin S-300’e göre NATO ve ABD’ye daha büyük tehdit oluşturduğunu söylerken, ABD’nin Patriot satışı için sunduğu tekliflerin her birinin Türkiye tarafından reddedildiğini öne sürdü.

Amerika’nın Sesi muhabirinin sorusunu yanıtlayan Pentagon sözcülerinden Yarbay Thomas Campbell, ABD’nin S-400 konusundaki duruşunun değişmediğini söyledi. Campbell, S-400 sisteminin F-35 savaş uçaklarıyla uyumlu olmadığını belirtirken, Türkiye’nin Rus savunma sistemi alımı nedeniyle F-35 programından çıkartıldığını ifade etti.

Campbell, “Türkiye’yi bu sistemi elinde tutmamaya çağırıyoruz. Bu tür satışlar, Ruslar’a gelir, erişim ve nüfuz sağlıyor. Türkiye uzun süreli ve değerli bir NATO müttefiki ancak bu mesele Türkiye’nin ABD ve NATO müttefiki olarak yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır” dedi.