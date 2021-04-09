27 yıllık tutuklu Şemsettin Özer kansere yakalandı

Samsun Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Şemsettin Özer (53), yaklaşık 3 ay önce nefes almakta zorlanması üzerine cezaevi revirine kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özer, kimi tetkiklerin ardından tekrardan cezaevine gönderildi. Özer’in 2 gün önce hastaneden gelen raporlarında, gırtlak kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

'Tahliye edilmesini istiyoruz'

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Özer’in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren ailesi, Özer’in yaklaşık bir aydır koronavirüs salgını nedeniyle karantina koğuşunda tutulduğunu ve elbiselerini dahi yıkayamayacak halde olduğunu aktardı. Özer’in durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğine dikkati çeken aile, “Tahliye edilmesini istiyoruz. Ömrü cezaevlerinde geçti. Kanser teşhisi de konuldu. Biz evde tedavisine devam edelim” çağrısı yaptı.

27 yıllık tutukluluk

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) hasta tutuklular listesinde bulunan Özer, Batman’ın Beşiri ilçesinde 1995 yılında gözaltına alınarak tutuklandı. Sonrasında yapılan yargılamada Özer hakkında “ülke birliği ve bütünlüğünü bozmak” suçlamasıyla müebbet hapis ve 5 yıl hapsi cezası verildi. İlk olarak Batman Cezaevi’ne konulan Özer, daha sonra sırasıyla Siirt, Muş ve en son Bafra T Tipi Cezaevi’ne sevk edildi. Özer, 27 yıl tutukluğu boyunca ülser rahatsızlığı, tansiyon, migren ve sinüzit gibi hastalıklarla boğuşuyor.

Özer, ayrıca cezaevinde “Felsefe ile kendini arayan insan” ve “Ömrümün 7 günü” isimli kitapların yazarı.