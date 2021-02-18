130’dan fazla ülke tek bir doz aşıya ulaşamadı: 'Vahşice bir eşitsizlik ve adaletsizlik'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres halen 130 ülkenin tek bir doz koronavirüs aşısına ulaşamadığını, dünyadaki aşı dağıtım sürecinin “vahşice bir eşitsizlik ve adaletsizlik” içinde gerçekleşmekte olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi’nin Covid-19’la mücadele için düzenlenen çevrimiçi oturumunda yaptığı konuşmada Guterres, her yerde ve herkesin aşıya erişmesinin gerektiğini vurgulayarak bunu “küresel toplumun karşı karşıya olduğu en büyük ahlaki sınav” diye niteledi.

Aşıların yüzde 75'ini sadece 10 ülke aldı

Guterres “Şu ana kadar aşılamalarda vahşice bir biçimde eşitsiz ve adaletsizlik içinde ilerlendi. Yalnızca 10 ülke Covid-19 aşılarının yüzde 75’ini aldı. Bu arada 130’un üzerinde ülkeye tek bir doz aşı ulaşmadı” dedi.

Dünyada çatışma bölgelerindekilerin aşıya ulaşmada en büyük sıkıntıyı çekenler olduğunu söyleyen BM Genel Sekreteri, COVAX planının tüm ülkelerin aşıya erişimini sağlamak için kurulduğunu ancak bu mekanizmaya tam mali destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Guterres “Dünyanın acil olarak gerekli güç, bilimsel uzmanlık, üretim ve mali imkanlarını bir araya getirecek bir Küresel Aşılama Planı’na ihtiyacı var” dedi ve G-20 ülkelerine de bu doğrultuda bir Acil Görev Gücü oluşturmaları çağrısında bulundu.