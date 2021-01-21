Küba bu yıl 100 milyon doz koronavirüs aşısı üretecek

Küba’nın koronavirüse karşı geliştirdiği Soberana 02 aşısından bu yıl sonuna dek 100 milyon doz üretmeyi planladığı açıklandı.

Aşının geliştirildiği Finlay Enstitüsü Direktörü Vicente Vérez dün merkezin laboratuvarlarını gezen bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada “Üretim kapasitelerimizi yeniden organize ediyoruz çünkü gerçekten aşı için çok yüksek bir talep var ve kendimizi buna hazırlamalıyız” dedi.

Finlay Enstitüsü koronavirüse karşı iki aşı geliştiriyor: Soberana 02 ve Soberana 01. Soberana 01 aşısı araştırmaları henüz daha erken fazda devam ediyor. Küba’nın diğer biyoteknoloji merkezlerinde de koronavirüse karşı Abdala ve Mambisa adlı aşı adayları geliştiriliyor.

Vérez bu yıl 100 milyon dozluk üretimin sadece Soberana 02 için planlandığını, bu aşıyı almak isteyen ülkeler arasında Vietnam, İran, Venezuela’nın yanısıra Küba ile işbirliği anlaşmaları olan Pakistan ve Hindistan’ın olduğunu aktardı.

Associated Press’in haberine göre bu hafta Soberana 02’nin Faz 2 deneylerinin ikinci kısmı 900 kişinin katılımıyla başkent Havana’daki poliklinikte başladı. Bir kısmına placebo uygulanan gönüllülerden şimdiye dek herhangi bir rahatsızlık bildirimi olmadı.

Yaşları 19 ile 80 arasında değişen gönüllüler enjeksiyonları tamamlandıktan sonra bir süre poliklinikte izleniyor ve 24, 48 ve 72. saatlerde takip ediliyor.

Vérez canlı virüs içermeyen antijenin belirgin bir yan etkisinin görülmediğini ve saklama koşullarının ekstra bir soğutma gerektirmediğini belirtti.

Öte yandan Finlay’daki araştırmacılar İtalya ve Kanada gibi ülkelerle bu aşıların (özellikle Soberana 01’in) Covid-19 geçirip iyileşen ve yeniden enfekte olma riski taşıyanlardaki etkilerini doğrulamak üzere birlikte çalışma yürütüyor.

Aynı zamanda virüsün yeni varyantlarına karşı etkililik de değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde aşılamanın adadaki 150 bin kişiye yaygınlaştırılacağını doğrulayan Vérez, Şubat ayında ise Soberana 02’nin çocukların korunmasındaki etkisinin deneneceğini açıkladı.

Pandemiyi aylarca kontrol altında tutmayı başaran Küba’da bu yılın başında havalimanlarının açılmasının ardından yeni vakalar ortaya çıkmıştı. Geçen Mart ayından beri ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 19 bin 122, toplam ölüm sayısı ise 180 oldu.

Aşı ücreti sorusuna yanıt: Kazanç asla öncelik olmayacak

Aşı Küba’da ücretsiz ve gönüllü olarak yapılacak.

Vérez gazetecilerin diğer ülkelere aşı satışıyla ilgili sorusuna ise “Küba’nın aşının satılmasıyla ilgili stratejisi şunların bir bileşkesinden oluşur: İnsanlık, sağlığa etkisi, ülkemiz için aşı ve ilaç üretimini sürdürecek sistemin ihtiyacı” diye yanıt verdi.

Vérez “Biz kazancı en başa yazan bir çokuluslu şirket değiliz. Daha fazla sağlık yaratmak için çalışıyoruz ve kazanç bunun sonucudur, asla öncelik olmayacaktır" dedi.