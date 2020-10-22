13 bin avroluk memur maaşına 'özel hayatın gizliliği' savunması

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Eti Maden İşletmeleri’nin yurt dışındaki 2 şirketinin genel müdürüne aylık 13 bin 500 Avro verilmesinin nedenini ve müdürlerin isimlerini, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda sorunca gerilim çıktı.

"Senin istediğin gibi yanıt verilmez" denilmesi üzerine Yavuzyılmaz, “Ne demek ya. Ben burada halk adına denetim yapmakla görevliyim. Buradaki vazifem bu” ifadesini kullandı.

Yavuzyılmaz, “Yanıt vermiyorsunuz, özel hayatın gizliliği diyorsunuz” diyerek tepkisini dile getirdi.

'Genel müdürlerin tümünün maaşlarını saklıyorlar'

soL'a konuşan Deniz Yavuzyılmaz "EÜAŞ ICC, BOTAŞ International, ETİ Maden yurt dışı şirketlerinin (tümünün %100 sermayesi kurumlara ait) genel müdürlerinin maaşlarını saklıyorlar. Bu yurt dışı şirketlerin alt şirketleri de var, onların genel müdürleri için de geçerli, bu genel müdürlerin ve personellerin nerede yaşadığı da belli değil. Büyük kısmı Türkiye'de yaşıyor. EÜAŞ ICC ve Botaş Int. şirket merkezleri Jersey Adası'nda, 13.500 avro maaş, araç, şoför tahsisi, yakıt, konut, prim, limitsiz kredi kartı ve genel müdürlerin yaptığı harcamaların doğru olup olmadığını denetleyen bir mekanizma yok" açıklamasında bulundu.