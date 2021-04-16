'128 milyar TL nerede' diyen Mahir Ünal'ın verileri yalanlandı

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın "128 milyar TL nereye gitti" tablosuna DİSK-AR'dan yanıt geldi. Ünal'ın paylaştığı tabloda yurttaştan SMS ve verilen IBAN'a para gönderme gibi yöntemlerle toplanan ücretlerin, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenen ücretlerin eklendiği ortaya çıktı.

"128 milyar dolar nerede?" pankartlarıyla başlatılan kampanyalara yanıt veren AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Her zaman ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz. Ünal, ‘128 milyar TL nerede?' diye soranlara gelsin" diyerek bir tablo paylaştı.

Ünal'ın, "128 milyar dolar nerede" sorusunu, "128 milyar TL nerede" diyerek paylaşması sosyal medyanın gündemine oturdu. Tepkilerin ardından yeni bir paylaşım gerçekleştiren Mahir Ünal, paylaşımını değiştirdi.

Ünal'ın paylaştığı verilerin doğru olup olmadığı tartışma konusu olurken, çarpıcı verileri Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) paylaştı.

DİSK-AR'dan yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Sosyal Koruma Kalkanı adıyla yapılan 60 milyarlık harcamanın 51,5 milyarı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan, 2 milyarı vatandaştan toplanan bağışlardan ödendi.

53,5 milyarlık ödeme bütçeden yapılmadı. Hükümetin salgın için ayırdığı sosyal destek sadece 6,5 milyar TL!"

Mahir Ünal'ın paylaştığı rakamlarda ise toplam rakam '60 milyar 38 milyon 892 milyon 590 TL' olarak öne sürülmüştü.

Ünal'ın paylaştığı tablo şu şekilde:

Sosyal Destek Programı (Hane) FAZ 1: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 111 Bin 254 Miktar: 2 Milyar 111 Milyon 254 Bin TL

Sosyal Destek Programı (Hane) FAZ 2: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 316 Bin 10 Miktar: 2 Milyar 316 Milyon 10 Bin TL

Sosyal Destek Programı (Hane) FAZ 3: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 61 Bin 527 Miktar: 2 Milyar 61 Milyon 527 Bin TL

Biz Bize Yeteriz Türkiye Hane: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 77 Bin 365 Miktar: 2 Milyar 77 Milyon 365 Bin TL

Kısa Çalışma Ödeneği Çalışan: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 3 Milyon 765 Bin 541 Miktar: 31 Milyar 563 Milyon 334 Bin 292 TL

Nakdi Ücret Desteği Çalışan: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 548 Bin 335 Miktar: 10 Milyar 240 Milyon 917 Bin 966 TL

İşsizlik Ödeneği Kişi: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 1 Milyon 48 Bin 409 Miktar: 5 Milyar 634 Milyon 259 Bin 143 TL

Normalleşme Desteği Çalışan: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 3 Milyon 183 Bin 435 Miktar: 4 Milyar 34 Milyon 225 Bin 189 TL

Toplam rakam 60 milyar 38 milyon 892 milyon 590 TL