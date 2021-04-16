AKP'li belediye deprem yardımlarını 6 ay saklayıp Ramazan kolisi yaptı

30 Ekim 2020 tarihinde Yunanistan’ın Sisam Adası açıklarında meydana gelen ve İzmir'de yıkıma neden olan depremde 116 kişi yaşamını yitirmiş, 1034 kişi dee yaralanmıştı. Depremin ardından evsiz kalan çok sayıda yurttaş için Türkiye’nin her yerinden yardım kampanyaları başlatılmıştı. İzmir Valiliği resmi hesabından da "İzmir Depremi Yardım Kampanyası" için duyurular yapıldı. Gelen yardımlar valilik eliyle kaymakamlıklara gönderildi.

Yardımlar 6 ay bekletildi

Bergama'da CHP’li Meclis Üyesi Selim Tok, depremzedeler için Elazığ, Balıkesir, Isparta, Gümüşhane gibi valiliklerden gelen gıda yardımlarının aylardır Bergama Belediyesi’nin tekstil fabrikası depolarında bekletildiğini ve Ramazan kolisine dönüştürüldüğünü söyledi.

Tok, "Tekstil fabrikasına tesadüfen yaptığımız bir ziyaret sonucunda, ülkemizin çeşitli vilayetlerinden yaraları sarmak için İzmir’e gönderilen gıda yardım kolilerinin Belediye Başkanı Hakan Koştu adını taşıyan torbalara konularak Ramazan yardımı olarak dağıtıldığını gördük. Propaganda amaçlı yapılan bu işlemi kınıyoruz" dedi.

Ajans Bakırçay'da yer alan habere göre konuyla ilgili bir açıklama yapan Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz da şunları söyledi:

"Bugün Belediye Meclis Üyemiz Selim Tok, Bergama Belediyesi’nin tekstil fabrikasının bulunduğu yerdeki depolarda tesadüfen bir manzarayla karşılaştı. Bergama Belediyesi, İzmir depremi sonrası depremzedeler için ülkemizin değişik vilayetlerinden gelen yardımları depremzedelere dağıtmayarak ya da bir kısmını dağıtıp, bir kısmını ayırarak belediyenin depolarına kaldırdılar. Depremden tam altı ay sonra bugün, depremzedeler için alınan yardımlar belediye başkanının adını taşıdığı torbalarla Ramazan yardımı olarak dağıtılıyor. Bunu doğru bulmuyoruz, kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Meclis'e taşındı

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, AKP’li Bergama Belediyesi tarafından 6 ay depoda tutulduktan sonra kolilenerek üzerine Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun adı yazıldığı ve Ramazan Ayı’nda dağıtıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi veren Polat, ihtiyaç fazlası kolilerin hangi kurum, kuruluşlara verildiğini ve Valiliklerce İzmir’e gönderilen yiyecek yardım kolilerini Bergama Belediyesi’nin nasıl ramazan yardım kolisi olarak dağıtabildiğini sordu.

Polat, "Bu iddialar doğruysa bir belediye neden gelen gıda yardım kolilerini 6 ay boyunca bekletir? 6 ay boyunca bu yardım kolilerini dağıtacak yurttaşlarımız yok muydu? Türkiye’de neredeyse her hane işsizlikle uğraşırken bu gıda yardımları yurttaşlarımıza ulaştırılmalıydı. Depremde zor zamanlar geçiren İzmirli depremzedelere ve daha sonra geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşlarımıza yapılmış bu kötülüğün kabul edilebilir bir tarafı yok" dedi.