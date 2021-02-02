Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim: Veliler karar verecek, devamsızlık olmayacak

Geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana eğitimi adeta askıya alan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimine ilişkin yaptığı açıklamada yine "isteğe bağlı" açıklaması yaptı.

Selçuk devam zorunluluğu olmayacağını, öğrencileri okula göndermenin velilerin tercihine bırakılacağını söyledi.

"Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz" diyen Selçuk, şöyle konuştu:

1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak.

1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.

1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek.

Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir.