Zatürre aşınızı yaptırın, bulabilirseniz...

Covid-19 salgınıyla ilgili yapılan uyarılardan birisi özellikle yaşlı insanların zatürre aşısı yaptırmaları yönünde. Aşı Covid-19'a dönük bir koruma sağlamıyor ama özellikle salgın koşullarında kaynağı belli zatürre olasılığından korunmanın genel bir yararı var.

Zatürre aşısı (daha doğrusu tek doz yapılan ve belirli bir süre en yaygın türlerine karşı koruma sağlayanı) Aile Sağlığı Merkezleri'nde 65 yaş üzerine ücretsiz olarak yapılıyor.

Öte yandan şu sıralarda ASM'lerde aşı bulma sıkıntısı yaşanıyor. Görüştüğümüz aile hekimleri talep üzerine sınırlı sayıda gelen aşıyı bir öncelik sıralaması yaparak kullanabildiklerini söyledi. Aşı yaptırmak için bağlı bulunduğu ASM'ye başvuran hastalar şu sıralar eli boş dönüyor. Sınırlı sayıda dağıtımı yapıldığı anlaşılan aşıyı eczanelerden alarak yaptırmak da mümkün ama fiyatı 350 TL. Üstelik aşı, eczanelerde de her zaman bulunamıyor.