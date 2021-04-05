Yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'nun davası görülüyor

Yolsuzluk, rüşvetçilik ve görevini kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun birden fazla kez ertelenen duruşması başladı.

Mahkeme binasına gelen Netanyahu'yu 300'e yakın destekçisinin karşıladığı, bina önünde bulunan karşıtlarınınsa yaklaşık 200 kişiden oluştuğu bildirildi.

Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşma, Savcı Liat Ben Ari'nin konuşmasıyla açıldı. Ari, açılış konuşmasında Netanyahu'nun duruşma salonunda bulunması gerektiğini, ancak daha sonra salondan ayrılabileceğini söyleyerek başladı. Bunun üzerine Netanyahu, Ari'nin konuşmasından sonra salondan ayrıldı.

Medya CEO'su tanık olarak söz aldı

Ari'nin ardından Walla Haber Ajansı CEO'su Ilan Yeshua söz aldı. Yeshua, ifadesinde, Walla'nın sahibi Shaul Elovitch'in, Netanyahu'nun lehine haberler yapılması yönünde talimat verdiğine ilişkin iddiaları doğruladı. Netanyahu'nun iletişim bakanı olduğu 2012 yılının sonundan bu yana gazeteden talepler ilettiğini belirten Yeshua, bunların genel olarak dönemin hükümeti hakkındaki olumsuz makalelerin kaldırılması ve yerlerine hükümet yanlısı makaleler koyulması olduğunu söyledi.

'Bir haftada talep ettiği haber sayısı, diğer politikacıların 10 yılda talep ettiğine eşitti'

Yeshua, Netanyahu'nun Yamina partisinin lideri Naftali Bennett ve ailesi aleyhine de makaleler yayınlanmasını talep ettiğini ifade etti. Elovitch'in Netanyahu aleyhine haberleri kaldırması için defalarca talepte bulunduğu söyleyen Yeshua, Netahyahu ailesi lehine birçok haber yayınladıklarını söyledi. Yeshua, "Netanyahu ailesinin bir haftada talep ettikleri haber sayısı, diğer siyasetçilerin 10 yılda talep ettikleri toplam haber sayısına eşitti" dedi.

Telekomunikasyon şirketi Bezeq'in hissedarlarından olan Elovitch'in, Netanyahu'yla iletişim bakanı olduğu dönemde yaptığı çeşitli pazarlıklar yoluyla çıkar sağladığı iddia ediliyordu.