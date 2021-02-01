Yeşilyurt köyünde 9 mermer ocağı var!

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde bir mahalle, mermer ocağından dökülen atıklar yüzünden ortaya çıkan heyelan riski yüzünden boşaltıldı. Köylüler ilçedeki KYK yurtlarına yerleştirilirken, evlerine girmelerine izin verilmiyor. Hayvanlarını beslemek için kontrollü olarak evlerinin bulunduğu alana sokulan köylüler kış gününde mağdur edildiklerini belirterek olayın sorumlusu olarak gördükleri mermer ocağının halen çalışmasına ise tepkililer. Sütçülerliler Dayanışma Platformu ise yaptığı açıklamada Yeşilyurt köyünde 9 mermer ocağının faaliyette olduğunu, ilçe sınırları içinde ise toplam 360 maden ruhsatı bulunduğuna işaret ederek, "Şimdi sıra nerede?" diye sordu.

Dağları ve ormanlarıyla ünlü Sütçüler ilçesine bağlı Yeşilyurt köyündeki mermer ocağı tehdidi köylüleri evlerinden etti. Köyü abluka altına alan mermer ocaklarından dökülen pasa (atık) yüzünden ortaya çıktığı belirtilen heyelan nedeniyle zeminde büyük yarıklar meydana geldi, evlerde çatlaklar oluştu.

Köylüler evlerinden çıkarılıp KYK yurduna yerleştirildi

Geçtiğimiz hafta gündeme getirdiğimiz heyelan tehdidinin ardından yetkililer mermer ocağının faaliyetlerini durdurmak yerine mahalledeki 28 evin boşaltılmasına karar verince köylüler ayağa kalktı. Evlerinden çıkmak istemeyen köylüler kış gününde Sütçüler’deki KYK’ya ait öğrenci yurtlarına yerleştirilirken, bir kısmı da akrabalarının yanına sığındı.

Hayvanlarından uzak kalan köylüler endişeli

Yaklaşık 130 kişinin yaşadığı Mandallar Mahallesinde tarım arazileri, seralar ve evler ile yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvan da mermerci yıkımından etkilendi. Çaresizlik içinde öğrenci yurtlarında bekleyen köylüler en çok hayvanlarının aç kalmasından endişe ediyor. Güvenlik endişesi nedeniyle evlerine girmelerine izin verilmeyen köylüler, zorunlu ihtiyaçlarını almak için ancak jandarma gözetiminde evlerine girebiliyor.

Köylüler gördükleri zararların tazmin edilmesini istiyor

Yaşadıklarından sorumlu olarak gördükleri mermer ocaklarının halen faaliyetlerini sürdürmesine tepki gösteren köylüler, zarar gören evlerinin ve üretim kayıplarının tazmin edilmesini istiyor. Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu belirten köylüler, yetkililerin bir an önce sorunlarını çözmelerini istedi.

Yurda yerleştirilen köylüler belirsizlikten şikayetçi

Sütçüler ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirilen köylülerden zararlarının tazmin edilmesi için dava açmaya hazırlandıklarını belirterek, “Mermer ocağı sahipleri Cuma günü yapılan eylemin ardından zarar gören evlerimizin yerine yenilerinin yapılacağını açıkladı. Firma yetkilileri ‘yapılacak evlerin masrafını devlet bizden tahsil edecek’ dediler. Ancak olur mu olmaz mı onu da bilmiyoruz. Bu yurtta ne kadar kalacağız, konteynerler ne zaman gelecek belli değil” diye konuştu.

'Yemek-barınma sorunu yok ama hapishanede gibiyiz'

Geçici olarak yerleştirildikleri öğrenci yurdunda yeme içme ve barınma konusunda bir sıkıntı yaşamadıklarını ancak kendilerini hapishanede gibi hissettiklerini dile getiren köylüler, “Burada bir şey yapamıyoruz. Biz köylü olduğumuz için bir şeylerle uğraşmamız lazım. Köydeki evlerimize araçlarımızla gidip hayvanlarımızla ilgilenmeye çalışıyoruz. Hayvanlarımızın yemini verip akşama yurda geri dönüyoruz. Biz maddi ve manevi olarak mağdur edildik. Mermer firması hatasını kabul ediyor ancak halen çalışmaya devam etmesine tepkiliyiz. Bari bir durdurun, olay sakinleşsin ama bunu yapmıyorlar. Biz maddi ve manevi mağduriyetimizin giderilmesi için dava açarak haklarımızı arayacağız” dedi.

Köyde 9 mermer ocağı çalışıyor

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sütçülerliler Dayanışma Platformu ise Yeşilyurt köyünde 9 adet mermer ocağının faaliyette olduğuna işaret ederek 3 mermer ocağının da açılmak için gün saydığını, ayrıca 5 ruhsat sahasının da ihale edilmeye hazırlandığı kaydetti.

Araziler ocak sahiplerine satıldı

Yeşilyurt (Sığırlık) köyü Mandallar Mahallesi’nde mermer ocaklarının neden olduğu kaydedilen heyelan sonucu köylülerin yerinden edildiğine dikkat çekilen platform açıklamasında, halen çalışan mermer ocağının köylüler tarafından yol kapatarak protesto edildiği kaydedildi. Köydeki mermer ocaklarının açılması sırasında kimi köylülerin arazilerini değerinin üzerinde bedellerle mermer firması sahiplerine sattığı, bazılarının ise işe alınma ve benzeri nedenlerden dolayı sessiz kaldığı görüşüne yer verilen platform açıklamasında şöyle denildi:

'Geleceğimiz denetimsiz mermer ocaklarının tehdidi altında'

“Yeşilyurt'ta mermer ocakları sayısı şöyle: Dokuz ocak faaliyette, 3 ocak açılmak için gün sayıyor, 5 saha da ihale edilecek. Zaman içinde görülmüştür ki, mermer ocakları bir taraftan kapanmaz çevre sorunları yaratırken, diğer taraftan köylüye maddi zarar vermektedir. Yeşilyurt köylülerinin yaptıkları protestolar, itirazlar göstermiştir ki geleceğimiz kurala kaideye, yasalara, yönetmeliklere uyulmadan üretim yapan, denetimsiz, mermer ocakları yüzünden gerçekten büyük tehdit altında. Peki, şimdi sıra nerede? On dört ocak açılması yolunda Çinli şirketin müracaatı olan Beydili'de mi? Dokuz işletme ruhsatına ilave olarak dört ocak için daha yol verilen Saray Köyünde mi? Altı sahanın ihalesinin işlemlerde olduğu Müezzinler'de mi? Kuzca-Hacıaliler, Sarımehmetler de mi? Üstelik, 13 ocağın hoyratça doğayı tahrip ederek faaliyet gösterdiği turizm bölgesi Çandır Köyümüzün durumu ortadayken. Çandır'a ilave olarak, Ayvalıpınar, Belence, Yeniköy, Hacıahmetler, Bekirağalar, Karadiken, Gümü, ibişler, Şeyhler, İncidere de faaliyet gösteren ocaklar var.”

İlçede 87 mermer ocağı doğayı tahrip edip gitti

Sütçüler ilçesi sınırları içerisinde 29 Ocak 2021 tarihi itibari ile 98 mermer ocağının işletme ruhsatı bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, 87 mermer ocağının ise doğayı tahrip ederek çekip gittiği kaydedildi. İlçe genelinde 58 mermer ocağı için genel arama ruhsatı bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bu ruhsat sahalarının yasal sürelerin ardından açılacağının altı çizildi.

'360'ın üstünde maden ruhsatı var'

Sütçüler’de 51 mermer ocağı için ön arama ruhsatı verildiği belirtilen açıklamada, Belence, Yeşilyurt, Sarımehmetler, Gümü, Müezzinler ve Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nın bulunduğu Çandır köyünde ise 38 ayrı sahanın ihale edilmeyi beklediğine işaret edildi. Çeşitli nedenlerle faaliyeti durdurulan mermer ocaklarının sayısının 10, iptal edilen ruhsat sayısının ise 12 olduğu kaydedilen açıklamada 6 adet yeni ruhsat ve müracaat talebi olduğu belirtilen ilçedeki maden ruhsatı sayısının 360’ı geçtiğinin altı çizilerek, “Yeşil Sütçüler'i yakın bir gelecekte tozuyla, bitmiş, kurumuş su kaynaklarıyla, iklim değişikliği ile mermer tozlarının neden olduğu akciğer kanserleri ile konuşacağız. Bugün Yeşilyurt dertli. Yarın mı?” denildi.