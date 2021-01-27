Yargıtay'dan Soma katliamı davasında skandal karar

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Soma katliamı davasında patron Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu dört sanık hakkında Eylül 2020'de verdiği "olası kastla 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama suçu" kararını bozdu.

8 Ocak'ta iki Yargıtay Savcısı karara itiraz dilekçesi vermişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi Eylül ayında verdiği kararı bozarak sanıkların "bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "bilinçli taksirle yaralanmaya neden olma" suçlarından cezalandırılmalarını istedi. Yargıtay'ın kararı yerel mahkemeye gidecek.

Heyet değişti, karar bozuldu

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin beş kişilik heyetinden üçü geçen Eylül ayında verilen Soma kararının ardından değişmişti. Üç heyet üyesinin yerine eski Adalet Bakanı ve Müsteşarı Kenan İpek, eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ve eski Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Mustafa Yapıcı atanmıştı.