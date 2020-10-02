Yargıtay'dan Soma davası kararı: 4 sanık 301 kez 'olası kastla öldürme'den mahkum edilmeli

Yargıtay, 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma katliamıyla ilgili davada kararını açıkladı.

Yargıtay 12. Ceza dairesi, Alp Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 37 sanık hakkında verilen beraat kararlarını onadı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a “basit taksirle ölüme neden olma” suçundan verilen 15 yıl hapis cezası bozuldu. Can Gürkan ile 3 sanığınsa 301 kez "olası kastla öldürme" ve 162 kez "olası kastla yaralama" suçlarından mahkum edilmesi gerektiğini belirtti.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Yargıtay kararında; “Sanıkların tamamının karar alma süreci içerisinde bulunmaları ve şirketteki pozisyonları gereği ocak içerisindeki yüksek riskleri bilmelerine rağmen, 'olursa olsun' mantığı ile hareket ederek bu risklerin önüne geçmek için herhangi bir girişimde bulunmayarak, gerçekleşen bu neticeden olası kasıtlarıyla sorumlu tutulmaları gerektiği, böylece sanıklar hakkında 301 kez olası kastla adam öldürme suçundan ve 162 kez olası kastla yaralama suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gözetilmeliydi” denildi.

Yargıtay, sanıklar Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik ve Teknik Müdür İsmail Adalı’nın tahliye taleplerini reddetti.

Tutuklu sanık Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy’un cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Sanıklar kontrol baş mühendisleri Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu hakkında verilen beraat kararları bozuldu.

Daire, her iki mühendisin “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. Sanık Haluk Evinç hakkındaki mahkumiyet kararı eksik inceleme nedeniyle bozuldu.