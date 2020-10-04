Soma kararının ardından: 'Cezalar bizim çocuklarımızı geri getirmeyecek ama emsal teşkil edecekti'

Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden katliamıyla ilgili Yargıtay 12. Ceza dairesi kararını açıkladı.

Alp Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 37 sanık hakkında verilen beraat kararları onandı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a “basit taksirle ölüme neden olma” suçundan verilen 15 yıl hapis cezası bozuldu. Can Gürkan ile 3 sanığınsa 301 kez "olası kastla öldürme" ve 162 kez "olası kastla yaralama" suçlarından mahkum edilmesi gerektiğini belirtti.

Yargıtay'ın kararının ardından Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak'la görüştük. Çolak, yıllardır adil yargılanma talep ettiklerini belirtti. Yargıtay'ın kararını olumlu karşıladıklarını belirten Çolak, "Verilen cezalar bizim çocuklarımızı geri getirmeyecek" dedi.

'Baştan düzgün yargılama yapılmalıydı'

"Yürütmenin ülkemizde olmadığı bir zamanda, Yargıtay'dan çıkan karar bize umut verdi, aslını konuşmak gerekirse. Umutluyuz. Bu 4 kişinin olası kasttan yargılanması gerektiğini söylüyoruz, en başından beri. Bu insanlar gerçekten sorumludur, suçludur. Bilirkişi raporları var. Onlar doğrultusunda ceza alacaklarını umut ediyorduk ama maalesef taksirden ceza almışlardı. Onu da yapmadılar biliyorsunuz çıkardıkları infaz yasasıyla. Yargıtay'ın bu kararının ardından umut ediyoruz ki, benzer bir heyet mahkememize baksın.

Aslında geç alınmış bir karar. 2018 Nisan ayında olayın bir numaralı sanığı Can Gürkan'ı ödüllendirerek tahliye etmişlerdi. Hepimiz karşı çıkmıştık, doğru bir karar değildi. Bu siyasi ve yanlı bir karardı. Aslında baştan düzgün yargılama yapılmalıydı. Öyle olsaydı şu anda bunları da konuşuyor olmayacaktık. "

'Şaibelerle dolu bir yargılama süreci geçti'

"Bunlara verilen cezalar bizim çocuklarımızı geri getirmeyecek. Ama bu kamuoyu vicdanı rahatlayacaktı, emsal teşkil edecekti. Biz her zaman bunun peşindeydik. Adil yargılama yapılsın, adil cezalar verilsin. Maden ocaklarında ve farklı iş kollarında alınmayan iş güvenliği tedbirlerinden dolayı insanların hayatlarını kaybetmemesi gerekir. Bunun için de yeterli cezalar almalarını istemiştik. Malesef yargının, yürütmenin talimatları sonucunda istediklerini alan, istediklerini serbest bırakan bir sistem var. Ayrıcaocağa girmiş, keşifler yapmış bir mahkeme başkanını bu dava karar aşamasındayken görevden almaları zaten şaibeliydi. Başka bir şaibeli mahkeme başkanı, Salih Pehlivan dosyaya atandı. Yani şaibelerle dolu bir yargılama süreci geçti."