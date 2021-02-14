Vuhan'a giden DSÖ araştırmacıları: Çin'in bizimle veri paylaşmadığı haberi yalan

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçtiğimiz ayın sonunda Vuhan'daki deniz ürünleri pazarını incelemek üzere bir araştırmacı ekibi yollamıştı. New York Times'sa (NYT) yaptığı bir haberde Çinli biliminsanlarının DSÖ ekibine "önemli verileri teslim etmediğine" dair bir haber hazırlamış ve "Veriler, salgının nasıl ve ne zaman başladığını belirlemede ve gelecekteki pandemilerin nasıl önleneceğini öğrenmede anahtar olabilirdi" demişti.

Ancak söz konusu haberde adı geçen biliminsanları NYT'nin haberini yalanladılar.

NYT'den "Çin muhabiri" Javier C. Hernández ve "bilim editörü yardımcısı" James Gorman'ın imzasıyla çıkan haber, DSÖ'nün yolladığı ekipten bazı biliminsanlarından alınan görüşlere dayandığını iddia ederek Çin'in pandemi hakkındaki kritik verileri gizlediği sonucuna varıyordu. Haberde adı geçen biliminsanları sözlerinin çarpıtıldığını ve Çinli meslektaşlarının kendilerine çok yardımsever yaklaştıklarını beyan etti.

DSÖ ekibinden zoolog ve parazitolog Peter Daszak, NYT'nin haberine ilişkin sosyal medya üzerinden "DSÖ misyonunda deneyimlediğim bu DEĞİLDİR. Hayvan / çevre çalışma grubunun lideri olarak, Çinli meslektaşlarım tarafından güven ve şeffaflıkla karşılandım. Baştan sona kritik yeni verilere erişim sağladık. Muhtemel yayılma yolları konusundaki bilgilerimizi arttırdık." ifadelerini paylaştı.

New data included env. & animal carcass testing, names of suppliers to Huanan Market, analyses of excess mortality in Hubei, range of covid-like symptoms for months prior, sequence data linked to early cases & site visits w/ unvetted live Q&A etc. All in report coming soon! — Peter Daszak (@PeterDaszak) February 13, 2021

Ekipteki başka bir araştırmacı olan Danimarkalı epidemiyolog Thea Kolsen Fischer, misyonda deneyimledikleri hakkında kendisi için de aynısının geçerli olduğunu söyleyerek Daszak'la hem fikir olduğunu beyan etti.

Fischer, Daszak'ın sözlerini paylaşarak "Salgın noktasında benim de deneyimlediğim bu değildi. Çin / Uluslararası Salgın-takımı arasında iyi bir ilişki kurduk! Hararetli tartışmalara izin vermek, odadaki derin bir etkileşim düzeyini yansıtır. Haberde alıntılanan önemli bilimsel çalışmaların üzerine sözlerimiz kasıtlı olarak çarpıtılmış." ifadelerini kullandı.

This was NOT my experience either on the Epi-side. We DID build up a good relationsship in the Chinese/Int Epi-team! Allowing for heated arguments reflects a deep level of engagement in the room. Our quotes are intendedly twisted casting shadows over important scientific work. https://t.co/elL5qrKCxk — Thea K Fischer, Prof. i PH Virus Inf. og Epidemier (@TheaKFischer) February 13, 2021

Meslektaşlarının hepsinin ifadelerinin kasıtlı olarak çarpıtılarak söz konusu haberin hazırlandığını belirten Peter Daszak, NYT'nin "utanması" gerektiğini ifade etti.

NYT'nin söz konusu haberi Türkiye'de de basın tarafından (yer yer kaynak gösterilmeden) geniş bir şekilde görülmüştü.