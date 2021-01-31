DSÖ heyeti Vuhan'daki deniz ürünleri pazarında inceleme yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti bugün Çin'in Vuhan kentinde koronavirüs salgınında bilinen ilk vakaların ortaya çıktığı deniz ürünleri pazarında inceleme yaptı.

Vuhan'a ulaştıktan sonra 2 hafta karantinada kalan heyet Perşembe günü saha çalışmalarına başlamıştı.

DSÖ heyeti bugün, salgında ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından kapatılan Huanan deniz ürünleri pazarına giderek incelemede bulundu. DSÖ heyeti ayrıca Vuhan'da geçen yıl 76 gün süren karantinada kentin gıda dağıtım merkezi olarak kullanılan Baishazhou pazarını da ziyaret etti.

Şimdiye kadar iki hastanede saha araştırması yapan heyet dün de Covid-19'un erken tarihine adanan bir müzeyi ziyaret etmişti.