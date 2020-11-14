İYİP İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile İYİP Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki "anayasa" tartışması sürüyor.

Özdağ, partisinin 2018 seçimleri öncesi gizli bir şekilde CHP, HDP ve Saadet Partisi ile anayasa taslağı hazırladığını söylemiş, Akşener bu iddiayı yalanlayarak Özdağ'a tepki göstermişti.

Konuya ilişkin Haber Global'e konuşan Özdağ, "HDP ve diğer iki parti ile birlikte bir anayasa taslağı hazırlandı. Ümit Özdağ bu anayasa taslağını açıkladığı zaman Sayın Akşener ve parti kurmayları siyasi nezaket sınırlarını zorlayarak, sağlık sorunlarım olduğunu söyledi. Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı'nda İbrahim Kaboğlu'nun başında olduğu ekibin hazırladığını Kılıçdaroğlu söylüyor. İbrahim Kaboğlu kendisi açıklıyor. Ümit Özdağ yalancı, Kaboğlu yalancı, peki Kılıçdaroğlu? Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili Sayın Meral Akşener'in tıbbi tespiti nedir?" dedi.

"Bu metni bizzat Kaboğlu'nun kendisinden aldım" diyen Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu çalışma bittiğinde bir örneğinin İYİ Parti adına çalışmaya katılan Ahmet Kamil Erozan'a verildiğini söyledi.

Uzmanların katılımıyla CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi temsilcileri tarafından hazırlanan çerçeve metin 13 Ocak 2018- 7 Mayıs 2018.

HDP temsilcilerini Kaboğlu bana söyledi ama ben açıklamam. Kaboğlu'nun bana verdiği metinde bazı maddeler yazılmış.

Bunu 28 Haziran 2018'de gazeteci Uğur Koç'un haberinden öğrendim. O tarihte İYİ Partinin Genel Sekreteri olan Aytun Çıray'ı aradım. "Benim haberim yok arayayım" dedi. Bana döndü ve "İYİ Parti adına görüşmelere Erozan katılmış" dedi.

Ortada CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin hazırladığı bir taslak var. Kılıçdaroğlu 2 yıl önce açıkladı. Bu kadar açık ve net.

İbrahim Kaboğu, "Bu toplantıları yaptık, dört partiden uzmanlar katıldı ve bu ilkeler ortaya çıktı" dedi. Akşener ise "CHP ile de katılmadık, Saadet Partisi ile de katılmadık " diyor. Bundan sonra mesele benimle Akşener arasında değil, Kılıçdaroğlu ve Kaboğlu ile İYİ Parti yetkilileri arasındadır.