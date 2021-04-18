Ukrayna'ya silah var aşı yok!

ABD başta olmak üzere NATO ülkelerinin silah sevkıyatını sürdürdüğü Ukrayna, halkını koronavirüse karşı aşılayamıyor.

Avrupa'da koronavirüse karşı aşılamanın en ağır seyrettiği ülkelerden Ukrayna'ya son olarak önceki gün Dünya Sağlık Örgütü'nün COVAX programı kapsamında 117 bin koronavirüs aşısı ulaştırıldı.

Aşı tedarikinde sorun yaşayan Kiev hükümeti Danimarka'da aşılama programından çıkarılan AstraZeneca-Oxford Üniversitesi aşılarına Çekya, Litvanya, Letonya'nın ardından talip olan ülkeler arasında yer aldı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, AstraZeneca aşılarına ilişkin "Kimse bir aşıyı reddetmeyecektir. Onaylı aşıların yararları yan etki riskinden çok daha ağır basıyor" dedi.

Toplam 32 milyon dozluk koronavirüs aşısı için anlaşma yapan Ukrayna'ya ulaşan doz sayısı henüz yarım milyonun altında. 42 milyon nüfuslu ülkede yalnızca 433 bin kişi ilk doz aşısını oldu.

AB üyesi Macaristan'ın uygulamaya başladığı Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı ise Kiev hükümeti tarafından reddedilmişti.

Günlük vaka sayısının 20 binin üzerinde olduğu ülkeye son olarak COVAX kapsamında 117 bin dozluk Pfizer aşısı gönderildi.

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna'ya gönderilen para ve yardımların yaşatmak için değil öldürmek için olduğunu vurguladı.

Okuyan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "NATO ülkeleri Ukrayna’ya sürekli silah yolluyor. Ülkenin yeni tankları var, dronları var, füzeleri var ama korona aşısı yok. Bugün COVAX sistemi içinde 117 bin doz aşı gelmiş. Daha önce de Çin ve Hindistan’dan bir miktar. Paralar ve yardımlar öldürmeye. Yaşatmak için zırnık yok!" diye belirtti.