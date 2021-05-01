TKP'liler sokakta: 'Yaşasın 1 Mayıs! Yasaklara boyun eğmeyeceğiz!'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri "Yaşasın 1 Mayıs" sloganlarıyla sokağa çıktı.

Tüm engellemelere ülkenin dört bir yanında rağmen bir araya gelen komünistler "Yaşasın 1 Mayıs", "Boyun eğme AKP'den hesap sor" sloganlarıyla sokaklardaydı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli dahil birçok noktada TKP'liler bugün sokağa çıktı.

7 gözaltı

Eylemlerde Ankara'da 5, İzmir'de 2 TKP üyesi gözaltına alındı. TKP'den yapılan açıklamada "Ankara’da 5, İzmir’de 2 arkadaşımız iktidarın yasaklama çabalarına rağmen yapılan 1 Mayıs buluşmaları sırasında gözaltına alındı. 1 Mayıs’ta yapılan gözaltılar hukuksuzdur, üyelerimizi derhal serbest bırakın!" denildi.

İstanbul'da birçok noktada eylem

İstanbul'da Şişli, Sarıgazi, Üsküdar Selimiye Mahallesi, Kartal, Avcılar ve Kocamustafapaşa'da bir araya gelerek yürüyen TKP'liler "AKP'nin karanlığına da, siyaset yasağına da yasağına da boyun eğmeyeceğiz" dedi.

İstanbul'da birçok noktada yürüyüş düzenleyen TKP'lilere halk balkonlardan destek verdi.

İstanbul Selimiye

Boyun Eğme sloganlarına Şişlililer de eşlik etti.

Gebze

Kocaeli Gebze'de de TKP'liler eşitlik için yürüdüler.

TKP'den Ankara'da üç ayrı eylem

Türkiye Komünist Partisi, AKP'nin yasaklama girişimlerine karşı Ankara'da üç ayrı noktada 1 Mayıs için sokağa çıktı.

Saat 13.00'te Ankara Seyran'da Bağlar Caddesi üzerinde, Ayrancı'da Güvenlik Caddesi'nde ve Dikmen'de buluşan parti üyeleri ve dostları emekçilerin 1 Mayısı'nı kutladı.

Eylemlerde "Boyun eğme AKP'den hesap sor", "Yaşasın 1 Mayıs" ve "Fabrikalar tarlalar siyasi iktidar her şey emeğin olacak" sloganları atıldı.

Eylemlerden videolar ve kareler şöyle:

Ayrancı'dan kareler

Bağlar'daki 1 Mayıs eylemi

Dikmen

İzmir'de Çiğli'de eylem

İzmir'de TKP'liler "Emekçilerin sesini kısamazsınız! Yaşasın 1 Mayıs" diyerek bir araya geldiler.

Türkiye Komünist Partisi, tüm yasaklara ve engellemelere rağmen İzmir'de de işçi sınıfının bayramı 1 Mayıs'ı kutladı.

İzmir'de Çiğli'nin Evka 2 Mahallesi'nde "Yaşasın 1 Mayıs!" sloganlarıyla yürüyüş yapan TKP'liler, "AKP'nin yasaklarına boyun eğmeyeceğiz!" dedi.

