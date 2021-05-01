TKP'liler sokakta: 'Yaşasın 1 Mayıs! Yasaklara boyun eğmeyeceğiz!'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri "Yaşasın 1 Mayıs" sloganlarıyla sokağa çıktı.
Tüm engellemelere ülkenin dört bir yanında rağmen bir araya gelen komünistler "Yaşasın 1 Mayıs", "Boyun eğme AKP'den hesap sor" sloganlarıyla sokaklardaydı.
Eşitlik için yürüyoruz!#Selimiye #Yaşasın1Mayıs pic.twitter.com/BdJp4alR3z— TKP (@tkpninsesi) May 1, 2021
İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli dahil birçok noktada TKP'liler bugün sokağa çıktı.
7 gözaltı
Eylemlerde Ankara'da 5, İzmir'de 2 TKP üyesi gözaltına alındı. TKP'den yapılan açıklamada "Ankara’da 5, İzmir’de 2 arkadaşımız iktidarın yasaklama çabalarına rağmen yapılan 1 Mayıs buluşmaları sırasında gözaltına alındı. 1 Mayıs’ta yapılan gözaltılar hukuksuzdur, üyelerimizi derhal serbest bırakın!" denildi.
İstanbul'da birçok noktada eylem
İstanbul'da Şişli, Sarıgazi, Üsküdar Selimiye Mahallesi, Kartal, Avcılar ve Kocamustafapaşa'da bir araya gelerek yürüyen TKP'liler "AKP'nin karanlığına da, siyaset yasağına da yasağına da boyun eğmeyeceğiz" dedi.
İstanbul'da birçok noktada yürüyüş düzenleyen TKP'lilere halk balkonlardan destek verdi.
İstanbul Selimiye
Selimiye halkı bugün boyun eğmediğini haykırdı! #Yaşasın1Mayıs pic.twitter.com/vQMeT4FA7Q— TKP (@tkpninsesi) May 1, 2021
1 Mayıs yasaklanamaz, meydanlardayız! #Yaşasın1Mayıs pic.twitter.com/4oBrJJDPra— TKP (@tkpninsesi) May 1, 2021
Boyun Eğme sloganlarına Şişlililer de eşlik etti.
Boyun Eğme sloganlarına Şişlililer de eşlik etti, meydanlardayız, #Yaşasın1Mayıs pic.twitter.com/3xDgzIr4O7— TKP (@tkpninsesi) May 1, 2021
Sarıgazi’de eşitlik için yürüyoruz. #Yaşasın1Mayıs pic.twitter.com/dDMacNRRnk— TKP (@tkpninsesi) May 1, 2021
Kartal’da yasaklara karşı yürüyoruz. #Yaşasın1Mayıs pic.twitter.com/aQuulc6crv— TKP (@tkpninsesi) May 1, 2021
Avcılar Parseller’de sokaktayız, emekçilerin sesini kısamazsınız. #Yaşasın1Mayıs pic.twitter.com/fYU5W2aIVh— TKP (@tkpninsesi) May 1, 2021
Kocamustafapaşa’da yürüyoruz, bu düzeni değiştireceğiz! İnanın, mücadeleye katılın #Yaşasın1Mayıs pic.twitter.com/gZmviT3wIG— TKP (@tkpninsesi) May 1, 2021
Gebze
Kocaeli Gebze'de de TKP'liler eşitlik için yürüdüler.
Gebze’de yürüyoruz, 1 Mayıs engellenemez.— TKP (@tkpninsesi) May 1, 2021
Zorbalar kalmaz gider! #Yaşasın1Mayıs pic.twitter.com/etEfK3UjrJ
TKP'den Ankara'da üç ayrı eylem
Türkiye Komünist Partisi, AKP'nin yasaklama girişimlerine karşı Ankara'da üç ayrı noktada 1 Mayıs için sokağa çıktı.
Saat 13.00'te Ankara Seyran'da Bağlar Caddesi üzerinde, Ayrancı'da Güvenlik Caddesi'nde ve Dikmen'de buluşan parti üyeleri ve dostları emekçilerin 1 Mayısı'nı kutladı.
Eylemlerde "Boyun eğme AKP'den hesap sor", "Yaşasın 1 Mayıs" ve "Fabrikalar tarlalar siyasi iktidar her şey emeğin olacak" sloganları atıldı.
Eylemlerden videolar ve kareler şöyle:
Ayrancı'dan kareler
Bağlar'daki 1 Mayıs eylemi
Dikmen
İzmir'de Çiğli'de eylem
İzmir'de TKP'liler "Emekçilerin sesini kısamazsınız! Yaşasın 1 Mayıs" diyerek bir araya geldiler.
Türkiye Komünist Partisi, tüm yasaklara ve engellemelere rağmen İzmir'de de işçi sınıfının bayramı 1 Mayıs'ı kutladı.
İzmir'de Çiğli'nin Evka 2 Mahallesi'nde "Yaşasın 1 Mayıs!" sloganlarıyla yürüyüş yapan TKP'liler, "AKP'nin yasaklarına boyun eğmeyeceğiz!" dedi.
Çiğli'de 1 Mayıs yürüyüşü
Emekçilerin sesini kısamazsınız!— İzmir TKP (@IzmirTkp) May 1, 2021
AKP’nin yasaklamalarına karşı İzmir’de de meydanlardaydık.
Yaşasın 1 Mayıs!#TKP #TKPHerYerde #Yaşasın1Mayıs pic.twitter.com/f8udo4KBwz
Emekçilerin sesini kısamazsınız!#Yaşasın1Mayıs pic.twitter.com/1YruMSl94a— TKP (@tkpninsesi) May 1, 2021