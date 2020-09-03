TKP'li Sağlıkçılar: Sağlıkçılarını koruyamayan sağlık sistemi olmaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dünkü açıklamalarına TKP'li Sağlıkçılar'dan yanıt geldi.

"Sağlıkçılarını koruyamayan sağlık sistemi olmaz" başlıklı açıklamada, "Biz sizden artık sorumluluk beklemiyoruz. Sorumlu davranmayacağınızı biliyoruz. Kendi önlemlerimizi alacak, örgütlenecek, halkımızı uyarmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Sağlıkçılarını koruyamayan sağlık sistemi olmaz

AKP’nin sağlık politikası iflas etmiştir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünkü açıklamasında büyük bir kamu yağmasıyla yapılan şehir hastanelerini açmak için Ankara'da kapatılan hastanelerin tekrar açılması gündemimizde diyerek adeta aklımızla alay etmektedir. Bakan, şehir hastaneleriyle ilgili olarak tüm sağlık emekçilerinin şimdiye kadarki itirazlarını aslında bugün kabul etmiştir.

Salgının üstünden 6 ayı aşkın zaman geçti ama Sağlık Bakanlığı makamında bulunan özel hastane patronu hâlâ “Vatandaşlarımızdan sorumluluk bekliyoruz” diyebilmektedir. Dün farklı bugün farklı sözler söyleyip, dün koydukları kuralı bugün bozup, vatandaşın kafasını bu kadar karıştırdıktan sonra hangi sorumluluktan bahsediyor?

Sağlıkçılarını koruyamayan sağlık sistemi olmaz.

Halkını koruyamayan Sağlık Bakanı, bulunduğu makamı lüzumsuz işgal etmektedir.

Biz sizden artık sorumluluk beklemiyoruz. Sorumlu davranmayacağınızı biliyoruz. Kendi önlemlerimizi alacak, örgütlenecek, halkımızı uyarmaya devam edeceğiz.

TKP'li Sağlıkçılar