PE Ankara Sağlık Emekçileri Dayanışma Ağı'ndan çağrı: Yalnız olmadığımızı birbirimize gösterelim

Patronların Ensesideyiz Ankara Sağlık Emekçileri Dayanışma Ağı, salgına karşı en önde mücadele eden ancak iktidarın patron çıkarlarını gözeten tavrı nedeniyle her gün daha da zor durumda kalan, bir kısmı istifa eden, bir kısmı ise emeklilik talebinde bulunmak zorunda kalan sağlık emekçilerine bir çağrı yaptı.

"Halkımızı sağaltacak olan bizim alın terimiz" denilen açıklamada şu çağrıda bulunuldu:

Yalnız değiliz. Yalnız olmadığımızı birbirimize gösterelim. Maruz kaldığımız her haksızlığa, usulsüzlüğe, eşitsizliğe karşı durmak için dayanışmaya ihtiyacımız var. Birbirimizi duymaya, ne yaşadığımızdan haberdar, sesi çıkmayanın sesi olmaya ihtiyacımız var.

Dayanışmayı büyütmek için, PE Sağlık Emekçileri Dayanışma Ağı ile iletişime geçip yaşadığınız sorunları anlatmaya çağırıyoruz.

Hep birlikte, iyi olmak için…

PE Ankara Sağlık Emekçileri Dayanışma Ağı'nın çağrısı ve iletişim bilgileri şöyle:

Ülkemizde Covid-19 salgını tespit edildiğinden bu yana 68 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi. Üstelik bu sayıyı kendi çabalarımızla öğrenebildik, çünkü bakanlık 29 Nisan’dan sonra bu konuda ser verip sır vermedi.

Salgınla mücadelede temel sorumluluğun kamusal idarede olduğunu yok sayanlar, tüm virüs yükünü bizim omuzlarımıza bırakmaktan çekinmediler. Pandemi idaresini bir sosyal medya şovuna dönüştürüp, kişisel koruyucu ekipmana erişimi dahi sağlayamayanlar, bir avuç azınlığın kârı uğruna bilimsel verilere kulak asmayıp normalleşme ilan ettiler, arkadaşlarımızı yitirmemize neden oldular.

Nefesimizi kesen Covid-19 değil, insanca olmayan çalışma koşulları. Sağlığı bir hak olmaktan çıkarıp ayrıcalık haline getiren, patronların insafına bırakanlar sağlığımızı koruma hakkına dahi bir maliyet kalemi olarak bakıyor. Bizler insanız, gider listesindeki isimsizler olarak ölmeyi kabul edemeyiz.

Sağlık emekçileri olağan dışı koşullarda olağan dışı bir efor sarf edeceğini bilir. Özverilidir, toplumsal sorumluluk bilinci vardır. Bu bilinç nedeniyle de, ölmeye bırakılmayı reddediyoruz. Çünkü biz iyi olmazsak, halkımız da iyi olmaz.

Sonbahar yaklaşırken yorgunluğumuz ve kaygımız artıyor ancak yaşamlarımızı özel hastane patronunun emrinde bir bakanlığa emanet edecek kadar da yorulmadık. Bize bir iyilikleri dokunmayacağını bilecek kadar ayaktayız.

Çağrımız tüm sağlık emekçilerine,

Halkımızı sağaltacak olan bizim alın terimiz.

Yalnız değiliz. Yalnız olmadığımızı birbirimize gösterelim. Maruz kaldığımız her haksızlığa, usulsüzlüğe, eşitsizliğe karşı durmak için dayanışmaya ihtiyacımız var. Birbirimizi duymaya, ne yaşadığımızdan haberdar, sesi çıkmayanın sesi olmaya ihtiyacımız var.

Dayanışmayı büyütmek için, PE Sağlık Emekçileri Dayanışma Ağı ile iletişime geçip yaşadığınız sorunları anlatmaya çağırıyoruz.

Hep birlikte, iyi olmak için…

PE Ankara Sağlık Emekçileri Dayanışma Ağı

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]