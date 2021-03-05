Teoman Sancar'a şantaj soruşturmasında 3 kişi tutuklandı: Biri polis...

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'a yönelik şantaj soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

1'i polis 3 şüpheli tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise polisteki ifadesinin ardından salıverildi.

Ne olmuştu?

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, 27 Şubat'ta Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, kendisine şantaj yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Sancar, bir gün sonra da partisinden istifa etti.

Sancar'ın şikayeti üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, soruşturma kapsamında polis memuru Mustafa Bülent görev yaptığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kayınbiraderi Fatih Selamet ve Fatih Kintaş, Denizli'de yakalanıp, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere yardım ettikleri belirlenen 3 şüpheli de polis operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilerden 1'i polisteki işlemlerinin ardından salıverilirken, 5'i bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden polis memuru Mustafa Bülent, kayınbiraderi Fatih Selamet ve Fatih Kintaş tutuklandı. İsimleri açıklanmayan 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'Genel Merkez yanlış yaptı'

Partisinden istifa eden CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, CHP Genel Merkezi'nin istifasını istemekle yanlış yaptığını söylemişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partiden istifa eden Denizli vekili Teoman Sancar hakkında "Kararını verdi ve istifa etti. Onun dışında tehdit oldu, şu oldu, bu oldu lafügüzaftır" demişti.

