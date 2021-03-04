CHP'li Torun'dan istifa eden Teoman Sancar'a: Tehdit oldu, şu oldu, bu oldu lafügüzaftır

CHP’den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar’ın kendisine bir video ile şantaj yapıldığını ve bu konu hakkında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile konuştuğunu iddia etmesi üzerine Torun, açıklamalarda bulundu.

Torun, “İstifa tek taraflıdır, kararını verdi ve istifa etti. Onun dışında tehdit oldu, şu oldu, bu oldu lafügüzaftır. Olay tamamen kendi iradesiyle gerçekleşti” dedi.

Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında eski Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıla kadar hapis cezası istenmesi için ise şu açıklamayı yaptı:

“Geçmiş Ordu Valisi, valiliğe yakışmayan bir adamdı. Saraya yaranmaya çalışan bir kişiydi. Yaptığı hareketle saraya yarandığı gözüküyor ki Kocaeli Valiliği’ne atandı. Kumpasçı ve tuzakçı bir adam. Devleti yöneten adam komplo, tuzak kurmaz. Kendisiyle görüşüldüğü halde havaalanında bir komplo kurdu, komplo ters tepince yalana sarıldı. Devletin polisini kullanıp iftira attırarak, bir sonuç elde etmeye çalıştı. Görüntüler ortada, buradan bir şey çıkmaz. Kocaeli’de de bir olay çıkarıp, bir üst makama yaranmak istiyor, ama bunun mutlaka yargı karşısında da mutlaka hesabı sorulacaktır.”

'Siyaset yapıyoruz diye birbirimize hakaret edecek değiliz'

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu kahve içmeye davet etmesine ilişkin de konuşan Torun, “Bunlar güzel şeyler, siyaset yapıyoruz diye birbirimize hakaret edecek değiliz. Elbette düşüncelerimizi açıklayarak, seçmenin güvenini sağlayacağız ama birbirimize düşman değiliz” dedi.