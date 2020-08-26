İpek Er'e cinsel saldırıda bulunan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunan ve genç kızın intiharından sorumlu olan Uzman Çavuş Musa Orhan, tahliye edildi.

Orhan için geçen hafta tutuklama kararı verilmişti. Hazırlanan iddianame ile birlikte Orhan’ın tutuklanmasına yönelik Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi yakalama kararı çıkarmıştı. Mahkemenin verdiği karar sonrası teslim olan Orhan cezaevine konulmuştu.

Hürriyet'in haberine göre, Musa Orhan’ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş; tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Akkuş, itiraz dilekçesinde müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürdü.