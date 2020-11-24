'Sokağa çıkma yasağı hafta içi de uygulanabilir'

Açıklanan günlük "hasta" sayısının 6 bini geçmesi sonrası Bilim Kurulu Üyesi Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kısıtlamalar ve tedbirlerle ilgili NTV'ye konuştu.

"Hafta sonunda belirli saatlerde olan kısıtlama hafta içine de yayılabilir. Şu anda, saat 10 ile akşam 8 saatleri arasında faaliyetlerine devam eden alışveriş merkezi gibi yerlerde belki bu çalışma saatleri sınırlandırabilir" diyen Kayıpmaz, "Sokağa çıkış serbestliği sadece belirli meslek gruplarındaki üretim, tedarik ve sağlık gibi meslek kollarındaki kişiler için geçerli olabilir. Yani birçok alternatif söz konusu olabilir. Ama umuyoruz ki bu alternatiflere hiç gerek kalmasın" ifadesini kullandı.