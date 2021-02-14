Sağlık Bakanlığı'ndan 'yeni formül': Vaka sayısı azalan illerde kafeler ve lokantalar açılacak

Sağlık Bakanlığı'nın, kafe ve restoranların açılmasına dair "yeni bir formül" üzerinde çalıştığına dair Hürriyet'te bir haber yayınlandı.

Meltem Özgenç’in imzasıyla çıkan habere göre, bu dönemde il ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacağı söylenirken bu konuda karar verecek olanın İl Hıfzıssıhha kurulları olduğu belirtildi.

Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan halk ödüllendirilecek. Böylelikle şehirler veya ilçeler daha çok kendini koruyacak önlemlere başvuracak. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim önerisi

‘Üniversiteleri mayısta açalım ağustosa kadar açık kalsın’ önerisi bulunduğunu aktaran Hürriyet, bir önerinin de de teorik derslerin online, pratik derslerin yüz yüze olması şeklinde olduğunu söyledi. Tüm bu öneriler tartışıldıktan sonra karara bağlanacak.