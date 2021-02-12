Bakanlık sağlıkçıların ilk aşı kayıtlarını durdurdu: 'Yan yana iki hemşire çalışıyor, biri aşılı'

Sağlık Bakanlığı sağlık emekçilerinin aşılama kaydının yapıldığı sistemi yeni girişlere kapattı. İşe yeni giriş yapan ve sistemdeki kaydından sorun bulunan taşeron sağlıkçılar aşılanmıyor.

soL'un edindiği bilgiye göre işyerlerinde kayıtlı 2 tür hemşire bulunuyor. İlki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışılan fabrikaya atama yapmasıyla diğeri ise ataması olmadan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) merkezlerde işe giriş ve acil hizmetlerinde çalışanlar.

Doğrudan işe alınanların sistemde görünmeme sorunu daha önce işyeri hekimlerinin, tabip odalarının ve TTB'nin yoğun çabalarının ardından çözüldü ve bu çalışanların da sisteme kaydı sağlandı. Bakanlık ise sisteme yeni kayıt kabulünü durdurdu.

Böylelikle işyerlerinde aktif çalışan ve sisteme sonradan kaydedilen ya da yeni işe başlayan sağlıkçıların aşılaması yapılamamış oldu. soL'un görüştüğü işyeri hekimi, eskiden beri çalışıp kaydı yanlış yapılanlarda da aynı sorunun yaşandığını belirterek, "Birlikte çalıştığımız insanlar aşılanmıyor. İki hemşire yan yana çalışıyor biri aşılı biri aşısız" dedi.

Konuyla ilgili bilgi veren il sağlık müdürlüğü yetkilisi ise yeni girişlerin kapatıldığını doğrulayarak, "3 hafta önce durduruldu. Bakanlık aşama aşama yapıyor. Bakanlıkla görüştük 'Duyurumuzu bekleyin' dediler" şeklinde konuştu.

'Evde bakım hizmeti veren taşeron çalışanlar da aşılanmıyor'

Bir diğer sorun da evde bakımı yapılması gereken hastalarla ilgilenen çalışanlarla ilgili. Belediyelerin evde bakım hizmeti veren bir taşeron çalışanlar da henüz aşılanamadı.

Sözkonusu ekipler ev temizliği, hasta yıkama-bakımı, berber hizmeti gibi işler yapıyor. Bu hizmeti verenlerden yalnızca sağlık çalışanı olanlar aşılanıyor.

Öte yandan evde bakım hizmeti veren taşeron çalışanlar da hastalarla iç içe çalışıyor. Bakanlık buna rağmen çalışanları sisteme kaydetmiyor ve aşılama yapılmıyor.