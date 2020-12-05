Rusya’da Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı

Rusya'da geliştirilen “Sputnik V” adlı koronavirüs aşısının uygulaması bugün başkent Moskova'da başladı.

DHA'nın haberine göre, aşının öncelikli uygulandığı doktor, öğretmen ve sosyal hizmetler çalışanlarından oluşan pek çok kişi kentte kurulan aşı merkezlerine gitti.

Şehir sakinlerinin aşı olmak için, 18-60 yaş arasında olmaları, kronik bir hastalıklarının bulunmaması ve son 30 gün içinde hiçbir şekilde aşı yaptırmamış olmaları gerekiyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin yaptığı açıklamada, “İlk 5 saatte 5 bin kişi aşı için kaydoldu. Öğretmenler, doktorlar, sosyal hizmet görevlileri, bugün sağlıklarını en çok tehlikeye atanlar” dedi.