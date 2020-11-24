Rusya: Sputnik V aşısı yüzde 95 etkili

Rusya, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen Sputnik V aşısına ilişkin açıklama yaptı.

Aşının Covid-19’a karşı etkinlik oranının yüzde 92 düzeyinde olduğunu belirten Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, son açıklamasında, aşının etki oranının yüzde 95'in üzerine çıktığını duyurdu.

Yetkililer, bu oranın, aşının ilk enjeksiyonundan 42 gün sonra gönüllüler üzerinde yapılan testlerin ön sonuçlarına dayandığını belirtti.

Fiyatı açıklandı

Öte yandan aşının dozunun 10 dolardan az fiyata yurt dışına satılacağı açıklandı.

Aşının, Şubat 2021'den itibaren uluslararası piyasada 10 dolardan az olacağı belirtilen açıklamada, "Bir kişinin aşılanması için gerekli 2 dozun fiyatı 20 dolardan az olacak." ifadesi kullanıldı.

Aşının, Rus vatandaşları için ücretsiz olacağı belirtildi.