Rusya: ABD yaptırımlarına karşılık verilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından yürürlüğe koyulan yaptırımlara karşılık verileceğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin hamlesine misilleme yapılmasının "kaçınılmaz" olduğunu belirterek, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın konuyu görüşmek üzere bakanlığa çağrıldığını kaydetti. Zaharova, "Böyle bir şey daha önce söylemedim, ama şimdi söylüyorum: Onun için hoş bir görüşme olmayacak" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ve Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar içeren kararnameyi bugün imzalamıştı.