RTÜK'ten talimat: Kalabalıklar yerine boş cadde-sokakları gösterin

CHP kontenjanından RTÜK Üyesi seçilen İlhan Taşcı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bugün televizyon kanallarının yöneticilerine özel hattan lebaleb görüntüler yerine boş cadde ve sokak görüntülerini yayınlamalarını talep eden bir talimat gönderdiğini duyurdu.

Taşçı Twitter hesabından "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün televizyon kanallarının yöneticilerine özel hattan bir 'talimat' gönderdi. Televizyonların lebalep görüntüleri kullanmamaları; bunun yerine 'boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılmasını' istendi! Stadlar, kongreler gösterilmeyecek!!!" paylaşımını yaptı.

Medyakoridoru'nun aktardığına göre RTÜK'ün gönderdiği metin şöyle:

"Medya Kuruluşumuzun Değerli Temsilcisi

Televizyonlarda yayınlanan bazı görüntülerin arşiv niteliğinin belirtilmeden yayınlandığı tespit edilmiştir. Özellikle tam kapanma döneminde, başta haber bültenleri olmak üzere birçok programda arka planda kalabalık görüntülerin yer alması, insanların kurallara uymadığına ve kolluk kuvvetlerinin de görevlerini yerine getirmediğine dair bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermektedir. Bilindiği üzere 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde “…görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır. Bu sebeple tam kapanma döneminde yapılan yayınlarda, kalabalık görüntülerin yerine boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılması hususunda hassasiyet gösterilmesi ve zaruri durumlarda ise görüntülerin arşiv niteliğinde olduğunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Gereğini rica eder, iyi çalışmalar dileriz.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı"

'Bu talep sansürdür'

RTÜK'ün bu talebiyle ilgili Medyakoridoru'na açıklamalarda bulunan Taşcı, "Burada televizyoncuların çizgisi bellidir. Görüntü arşivse, canlandırma dışında istediği görüntüyü, istediği şekilde kullanabilir. Bu onun özgürlüğüdür. Bu özgürlüğünden vazgeçmesini, hele hele RTÜK Başkanlığı tarafından bunun talep edilmesi doğrudan doğruya sansürdür" dedi.

Taşcı, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Öğle saatlerinde televizyon yöneticilerine gönderilmiş bir "rica metni" bu. Bu talebin RTÜK Başkanlığı tarafından istenmesi, açık bir sansürdür. Gerçeğe aykırı yayın yapılması demektir. Eğer insanlar gerçekten tam kapanma kurallarına uymuyorsa, sokaklar tıklım tıklımsa, eğer ki toplu taşıma araçları insanların işlerine gitmesi kullanılıyor ve zorunluluktan tıklım tıklımsa tabii ki haber değeri ve görüntüsünün de bir kıymeti var. Televizyonculuk dediğimiz şey de görüntüyle bir bütün olarak haber değeri taşır zaten. Eğer, arşiv ve canlandırma kısmında bırakılmış olsaydı, 'yasa hatırlatıldı' diyebilirdik. Ama sokak doluysa neden boş göstersin televizyonlar?"