Adana Demirspor taraftarları stada girdi: Samsunspor Başkanı'ndan Soylu tepkisi

Yeni Adana Stadyumu’ndaki Adana Demirspor-Balıkesirspor karşılaşmasına pandemi yasaklarına rağmen çok sayıda taraftar girdi.

Haber Merkezi

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu’nda Balıkesirspor’u konuk etti. Sokağa çıkma kısıtlamasına ve pandemi önlemlerine rağmen öğle saatlerinde stada gelerek kalabalıklar oluşturduğu görüldü.

Tribünde polislerin de olduğu görülürken, paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada tepki çekti.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da konuyla ilgili "Benim taraftarımı polis stada sokmuyor. 'Neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor?' dedim. 'Süleyman Soylu’nun oğlu dediler.' Emniyet Müdürü, Soylu'nun oğlunun karşısında önünü ilikliyor!" diye konuştu.

Fotoğraf: Futbol Arena

Fotoğraf: Futbol Arena

Benzer görüntüler Giresun'da

TFF 1.Lig'de oynanan Giresunspor - Akhisarspor maçında da tribünlerde benzer görüntüler kaydedildi.

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül açıklamasında "Sağlık çalışanlarımızdan gelip destek olmalarını rica etmiştik. Sağ olsunlar geniş bir katılım oldu, maşallah" dedi.

 

Fotoğraf: Panenka Sport

Haber

TKP'liler sokakta: 'Yaşasın 1 Mayıs! Yasaklara boyun eğmeyeceğiz!'