Adana Demirspor taraftarları stada girdi: Samsunspor Başkanı'ndan Soylu tepkisi

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu’nda Balıkesirspor’u konuk etti. Sokağa çıkma kısıtlamasına ve pandemi önlemlerine rağmen öğle saatlerinde stada gelerek kalabalıklar oluşturduğu görüldü.

Tribünde polislerin de olduğu görülürken, paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada tepki çekti.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da konuyla ilgili "Benim taraftarımı polis stada sokmuyor. 'Neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor?' dedim. 'Süleyman Soylu’nun oğlu dediler.' Emniyet Müdürü, Soylu'nun oğlunun karşısında önünü ilikliyor!" diye konuştu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu' çıkışı: "Benim taraftarımı polis stada sokmuyor. 'Neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor?' dedim. 'Süleyman Soylu’nun oğlu dediler.' Emniyet Müdürü, Soylu'nun oğlunun karşısında önünü ilikliyor!" pic.twitter.com/yVrPeRWY4k — Aykırı (@aykiricomtr) May 1, 2021

Fotoğraf: Futbol Arena

Fotoğraf: Futbol Arena

Benzer görüntüler Giresun'da

TFF 1.Lig'de oynanan Giresunspor - Akhisarspor maçında da tribünlerde benzer görüntüler kaydedildi.

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül açıklamasında "Sağlık çalışanlarımızdan gelip destek olmalarını rica etmiştik. Sağ olsunlar geniş bir katılım oldu, maşallah" dedi.

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: "Sağlık çalışanlarımızdan gelip destek olmalarını rica etmiştik. Sağ olsunlar geniş bir katılım oldu, maşallah." pic.twitter.com/2beURUOaj3 — Panenka Sport (@PanenkaSport) May 1, 2021

Görüntüler bugün Giresunspor - Akhisarspor maçından. 17 gün tam kapanma yapıyorduk değil mi? Esnaf kan ağlıyor.Ama bir maç uğruna insanların sağlığı görmezden geliniyor. Kimse bana bu görüntülerden GİRESUN’LU YETKİLİLERİN HABERİ YOK DEMESİN!! @TFF_Org @TC_icisleri @suleymansoylu pic.twitter.com/ElAdBfOzZU — Bışar Özbey (@bisarozbey) May 1, 2021