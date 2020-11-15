Peru’nun geçici devlet başkanı istifa etti

Peru’da geçen hafta rüşvet suçlamaları nedeniyle görevinden azledilen eski devlet başkanı Martín Vizcarra’nın yerine getirilen geçici devlet başkanı Manuel Merino istifa etti.

Ülkedeki siyasi krizde halkın protestolarına yönelik polisin saldırısı sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiş çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Gösterilerin ardından aşırı sağcı Merino’nun Perşembe günü göreve başlayan kabinesindeki bakanlar istifalarını sunmuştu.

Bugün de Peru’da gençler başta olmak üzere on binlerce kişi polisin saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı.

Kongrenin Merino’dan istifasını talep etmesinin ardından Merino televizyondan yayınlanan bir konuşmayla istifasını duyurdu.