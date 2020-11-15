Peru'da eylemlerde 2 kişi öldü: Senato'dan geçici hükümete istifa çağrısı

Peru'da Senato başkan vekili Luis Valdez, Lima merkezli televizyon kanalı Canal N'ye, geçici devlet başkanı Manuel Merino'nun protestoların beşinci gününün hemen ardından istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Milletvekilleri, geçen hafta Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın rüşvet iddiaları nedeniyle görevden alınmasının ardından başkanlığı devralan Manuel Merino'nun yerini alacak yeni bir geçici lideri belirlemek için bugün bir araya gelecekler.

Devlet Başkanı'nın görevden alınması seçimlerden sadece beş ay sonra geldi ve eylemler bunu tetikledi. Amerikan Eyaletleri Örgütü (OAS), ülkenin Anayasa Mahkemesini görevden almanın yasal olup olmadığını değerlendirmeye çağırdı.

Binlerce Perulu, göreve getirilen aşırı sağcı Manuel Merino'yu protesto etmek için Lima’nın merkezine yürüdü ve Merino’nun istifasını istedi.

Gösteriler büyük ölçüde barışçıl olsa da, çevik kuvvet polisi eylemcilere yer yer biber gazıyla saldırdı. Eylemler sırasında 24 ve 25 yaşlarında iki genç polis kurşunuyla öldürüldü.

Ombudsman ofisi Cuma günü yaptığı açıklamada, polisin bu haftaki gösterilerde protestoculara kurşun sıkmak da dahil olmak üzere orantısız güç kullandığını söyledi.