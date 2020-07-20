Patronların Ensesindeyiz Devlet Tiyatroları İstanbul Komitesi kuruldu: Sahnede sömürü var!

2020’nin ilk günlerinde Devlet Tiyatroları’nda yaşanan işçi kıyımının ardından mahkeme süreci yedi aydır devam etmekte olan Devlet Tiyatroları emekçileri, ‘PE Devlet Tiyatroları İstanbul Komitesi’ni kurarak Patronların Ensesindeyiz Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı’na katıldı.

Yedi aylık mücadele sürecinde hem kendi hak ve emeklerine, hem de ülkeye başka bir gözle bakmaya başladıklarını belirten DT emekçileri, “Bu mücadele bizim için bir ‘dava kazanma’ mücadelesinden ibaret değil. Hukuki mücadelede tüm haklarımızı sonuna kadar koruyacağız, ancak bununla yetinmeyeceğiz. İşe iade edilsek de edilmesek de, hem bizler hem de içeride çalışan arkadaşlarımız için çok büyük hak kayıpları ve gasplar söz konusu. Bizler onlarca yıllık haklarımızı, tazminatlarımızı, çalışma hakkımızı ve itibarımızı geri istiyoruz. Tek sorun işten atılmamız da değil. Bugün Devlet Tiyatroları (DT) ve Devlet Opera ve Balesi (DOB)’da çalışan hiçbir emekçinin iş güvencesi yok. Bu kurumlar, dayattıkları sözleşmeler, bizleri boğdukları korku ve vaatlerle haklarımızı gasp ediyorlar. Bizler bunca yıldır sürdürülen bölme, düşmanlık ve şüphe odaklı devlet ve kurum politikalarının ve en çok da örgütsüzlüğümüzün bedelini ödüyoruz. Oysa onlarca yıldır birlikte çalışıyoruz. Bizler birbirimizi, direnmeyi ve haklarımızı biliyoruz. Böyle devam etmeyeceğiz. Devlet Tiyatroları’nda, bu ülkenin sahnelerinde sömürü var. Ama bu ülkenin boyun eğmeyen emekçileri de var!” dediler.

DT İstanbul Komitesi, örgütlenmek ve mücadele etmek için yeni olanaklar yaratmak üzere hızla çalışmaya başladığını duyurarak DT’de işten çıkartılan ve çalışan tüm emekçileri çok geç olmadan beraber mücadele etmeye ve örgütlenmeye çağırdı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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