Papa Francis'in Mart ayında Irak'ı ziyaret edeceği açıklandı

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Mart ayında Irak'ı ziyaret edecek.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, gelecek hafta 84 yaşına girecek olan Papa Francis'in Mart ayında Irak'ın başkenti Bağdat ile Ur'u ve IKBY başkenti Erbil'i, Musul'u, ve Ninova'ya bağlı Karakuş'u ziyaret edeceğini açıkladı. Sözcü 5-8 Mart'ta yapılacak ziyaretlerin programının pandeminin durumuna göre netleşeceğini bildirdi.

Irak hükümeti ziyareti "tarihi bir olay" olarak niteledi. Irak Dışişleri Bakanlığı ziyaretin "Irak'a ve tüm bölgeye bir barış mesajını sembolize ettiği" açıklamasını yaptı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Temmuz 2019'da Papa Francis'i ülkeye davet etmişti.

ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgalinin ve IŞİD'in ülkedeki katliamlarının ardından Irak'ta kalan Hıristiyan nüfusun sayısı birkaç yüze inmişti.