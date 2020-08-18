Pandemi hastanesinde hekim istifaları: Hekimler tükenme noktasında, seslerine kulak verilmeli

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde pandemi hastanesi olarak hizmet veren Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 5 göğüs hastalıkları uzmanı istifa etti.

Salgın sürecinde en fazla yıpranan alanlardan olan göğüs hastalıkları uzmanlarının, sürecin yönetilememesi ve taleplerinin dinlenmemesi nedeniyle istifa kararı aldıkları dile getirilmişti.

İlçedeki duruma ilişkin soL’a açıklamalarda bulunan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, “Bu arkadaşlarımız iyi çalışma koşulları sağlansaydı, pandemiye bağlı zorluklarla tek başlarına yüzleşmek zorunda kalmasalardı, bu süreçte talepleri dikkate alınsaydı bu kararı almaz, görevlerine devam ederlerdi” dedi.

‘Sadece Alanya değil, ülkenin birçok yerinde…’

Türkiye’deki tüm hekimlerin yorgun olduğunu, sadece Alanya’dan değil, ülkenin birçok yerinden istifa haberlerinin geldiğini belirten Şahin, “Bu arkadaşlarımız pandemiyle mücadelede ön saflarda yer alıyor. Bazı yerlerde yönetesel sorunlar yaşıyorlar, bazı yerlerde salgına karşı yalnız bırakılıp iş yüküyle baş başa kalıyorlar. Bu kadar mücadele veriyorlar, tam kontrol altına alınacakken yetersiz önlemler nedeniyle tekrar başa dönülüyor. Bu kadar fedakarlığa rağmen gelinen bu durum, motivasyon, moral olarak da hekim arkadaşlarımızı zorluyor” diye konuştu.

‘Hekimler yorgunluk ve tükenme halinde’

Yaşanan bu tablonun salgının iyi yönetilemediğini ortaya koyduğunu aktaran Şahin, “Kamusal, toplumcu sağlık çalışmaları çok daha iyi işletilmeliydi, şeffaf, kontrol edilebilir olmalıydı her şey. Sağlık çalışanı verdiği emeğin bir amaca hizmet ettiğini, karşılığı olduğunu görmeliydi. Ancak gelinen noktada sayılar saklanıyor, kişisel koruyucu ekipman eksikliği devam ediyor. İş yükü azalmıyor, sürekli artıyor. Bu nedenle artık yorgunluk ve tükenme halinde hekimler” ifadesini kullandı.

Bu istifaların da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirten Şahin, Başhekimlikle konuştuklarını, sorunun çözülebileceğini ancak çalışan arkadaşların sorunlarının dikkate alınması gerektiğini, ülke genelinde hekimlerin, sağlık çalışanlarının taleplerinin geçiştirilmemesi gerektiğini söyledi.

‘Meslek hastalığı bile sayılmıyor’

“Bana bir şey olursa meslek hastalığı bile sayılmıyor bu salgın, geride bıraktıklarıma nasıl bir gelecek oluşturabilirim” diye düşünen sağlık çalışanlarının tepkilerinde haklı olduğuna işaret eden Şahin, “Bu seslere kulak verilirse, talepler dikkate alınırsa o zaman bu istifalar daha az olur. Salgında gelinen durum da dikkate alındığında kimseyi kaybedecek durumumuz yok. Her sağlık çalışana büyük ihtiyaç var” dedi.

‘Sağlık çalışanlarının sesine kulak verilmesi gerekiyor’

Sağlık çalışanlarının karar mekanizmalarının dışında bırakılmaması gerektiğine de işaret eden Şahin, “Sendikaları ve odalarıyla birlikte dışarıda bırakılıyor, kendi hastanelerin yönetemsel modellerin dışında kalıyorlar, kimse tarafından dinlenmiyorlar. Dolayısıyla birçok yerde sorunlarını bile iletemiyorlar. Bu da yetmez gibi itiraz edenler tutanaklarla baskı altına alınıyor. Bu tutumum bir an önce sonlanması, sağlık çalışanlarının sesine kulak verilmesi gerekiyor” diye konuştu.