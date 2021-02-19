Özlem Zengin: Kim benim ifade özgürlüğümün önünde engel olabilir?

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, çıplak aramaya ilişkin Meclis'te yaptığı konuşmaya gelen tepkilere yanıt verdi.

Tokat Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi'nde konuşan Zengin, "Benim üzerimden devam eden FETÖ'cüler, PKK'lılar, CHP'liler, HDP'liler hepsi birleşmişler maşallah. Fakat ben kendimi biliyorum. Asıl mesele sizsiniz değerli kardeşlerim. Sizin gücünüz. Onları korkutan sizin gücünüz. Hastaglar açmışlar bizim gibi kadınlara diyorlar ki 'Karanlık kadınlar'. Ben size soruyorum; Adı AK, ruhu AK, davası AK, alnı AK kadınlardan karanlık mı olur? Korkaklar" dedi.

'FETÖ'cülerin sosyal medya hesabına bloke koymaya çalıştığını söyleyen Zengin, "Bizi şikayet ediyorlar. Niçin? Meclis'te yaptığım bence çok haklı, çok yerinde, her kelimesini tekrarlayabileceğim bir konuşma için. Kim benim ifade özgürlüğümün önünde engel olabilir? Kim benim kelimelerini yamultabilir? Kelimeler benim kelimelerim. Benim kafamdan, benim ruhumdan dökülen kelimeler. Ve her birisinde yaşanmışlık var. O yüzden bunlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bizim önümüzde, kadınların emeğine duracak hiç kimseyi tanımıyoruz" diye konuştu.

'Siz ne anlarsınız hak mücadelesinden'

Zengin sözlerini şöyle sürdürdü:

Onların gücü bizim imanımızın gücüne yetişemez. Ve Allah'a hamd ediyorum. Bu lafları Tokat’tan söylüyorum, şehrimden söylüyorum. Gurur duyuyorum Tokat Milletvekili olduğum için. Özlem Zengin Tokat Milletvekili. Bundan gurur duyuyorum. Bunu bilesiniz. Utanmadan kadın hakları, kadın hakları. Yahu siz ne anlarsınız kadın haklarından. Bizim hayatımız hak mücadelesiyle geçti. Siz korunaklı alanlarda otururken, biz sokaklarda eylem yapıyorduk. Siz bizi üniversitelere almazken biz bunun mücadelesini veriyorduk. Siz, biz seçilmeyelim diye uğraşırken, biz bütün kadınlar seçilsin meclise gelsin diye uğraşıyorduk. Rabbime hamd ediyorum Ben Türkiye'nin ilk baş örtülü Grup Başkan Vekiliyim. Ve sizlere, bütün Tokatlılara teşekkür ediyorum. Ben derken, şahsımı kastetmiyorum. Bu kadar insan niye bana saldırıyor. Ben sadece bir insanım. Sizler gibi çocuğuna bakan, yemeğini yapan, hayatını kazanmaya çalışan, davası için uğraşan bir insanım. Bana olan nefret size olan nefretleridir. Başka bir şey değil."

Kadın hakları ve Zengin...

Kadınların seçme seçilme hakkına ilişkin "Eğer Türkiye’de bu hakkın gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak, bunu hayata geçiren parti AK Parti’dir ve bunun da öncüsü sayın Cumhurbaşkanımızdır" diyen, AKP'den önce "Önemli bazı isimlerin eşi bile olamıyordunuz" ifadesini kullanan, bir cinayetin kadın cinayeti olup olmadığının belirlenmesinin "zor" olduğunu öne süren Zengin, çıplak aramaya ilişkin ise "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez" demişti.