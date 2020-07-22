Obrador: Suç örgütleriyle savaş çözüm değil

Meksika Güvenlik Bakanı Alfonso Durazo, Obrador ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında, Meksika’da 2020 yılının ilk yarısında işlenen cinayet vakalarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 1,7 artış göstererek 17 bin 439’e ulaştığını kaydetti.

Durazo, Haziran ayınca cinayetlerde yüzde 2,2’lik bir düşüş yaşanmasına rağmen, sayıların mutlak anlamda çok yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtti. Hükümetin suçun kökeninde yatan yoksullukla mücadeleyi ön sıraya koyduğuna dikkat çeken Güvenlik Bakanı, ‘‘Nasıl artış uzun bir toplumsal sürecin ürünüyse, düşüş de uzun bir toplumsal sürecin ürünü olacak’’ diye konuştu.

Meksika Devlet Başkanı Obrador ise suç örgütlerine savaş ilan etmemeye yönelik güvenlik politikasını sürdüreceğini teyit etti. Obrador’un açıklamasının uyuşturucu karteli Jalisco mensuplarının ağır silahlarla gösteri yaptıkları bir videonun kamuoyunda yarattığı öfkeyi yatıştırmayı amaçladığı belirtildi. Güvenlik Bakanlığı Twitter üzerinden yayılan videonun sahte olduğunu ve kartelin videoda yer alan silahlara sahip olmadığını iddia ederken, Obrador halkı sakin olmaya davet etti.

Obrador ‘‘Bunların ülkede mevcut olan, halkın kaderine terk edilmesinin, yolsuzluğun hâkim hale gelmesinin ve suçluluların cezasın kalmasının ardından kurulan suç örgütleri olduğunu düşünüyorum. Bu bize miras kaldı, ama adım adım güvenliği ve huzuru yeniden tesis edeceğiz’’ diye konuştu.

Obrador, seçilmesinin ardından gençlerin çetelere katılmasını engelleyerek ve güvenlik alanına daha fazla kaynak ayırarak suç oranlarını düşürmeyi amaçlayan altı yıllık Kamu Güvenliği Ulusal Stratejisi’ni uygulamaya koymuştu.