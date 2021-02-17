Nijerya'da okula silahlı baskın: 'Yüzlerce' öğrenci kaçırıldı

Nijerya'da Nijer eyaletinin Kagara kentinde yatılı bir devlet okuluna silahlı kişilerce düzenlenen baskında çok sayıda öğrenci ve öğretmen kaçırıldı.

AFP'nin bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberine göre, saldırıda bir öğrenci yaşamını yitirdi. Kaçırılanların sayısı henüz tam olarak bilinmiyor. AFP kaçırılanların sayısını "yüzlerce" olarak duyurdu.

Silahlı saldırganların gece saatlerinde okula girdiği, öğrenci ve öğretmenleri okulun yanındaki bir ormandan kaçırdığı belirtildi. Bazı öğrencilerin ve okul personelinin saldırıdan kaçarak kurtulduğu ifade edildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Katsina eyaletinde iki ay önce de bir okuldan yüzlerce öğrenci kaçırılmıştı. Öğrenciler, silahlı grupla hükümet arasında yapılan bir dizi görüşmenin ardından serbest bırakılmıştı.

Ülkede son dönemde artan fidye amaçlı kaçırma olaylarında Boko Haram gibi cihatçı çetelerin dahlinin olduğu tahmin ediliyor.