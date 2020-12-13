Nijerya’da yüzlerce çocuk devlet okulundan kaçırıldı

Batı Afrika üllkesi Nijerya’da bir ortaokulda Cuma akşamı 300’ün üzerinde erkek çocuk silahlı kişilerce kaçırıldı.

Reuters’ın haberine 321 çocuğun kayıp olduğu belirtilirken hükümet yetkilileri bazı çocukların saldırıdan kaçarak başka eyaletlerdeki evlerine gitmiş olabileceğini söyledi.

Saldırının ardından Katsina eyaletindeki tüm okullar kapatıldı. Eyaletin eğitim müdürü saldırganların amacının henüz bilinmediğini söyledi.

Ülkenin kuzeybatısında genellikle silahlı çetelerce fidye için sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirildiği, İslamcı militanların saldırılarının kuzeydoğuda daha yaygın olduğu belirtiliyor.

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde geçen ay Boko Haram tarafından tarım işçilerine yönelik büyük bir katliam yapılmıştı.