Navalnıy'ın fenalaşmasının ardından tartışmalar sürüyor

Rusya'da "muhalif" siyasetçi Aleksey Navalnıy'ın, uçuş ortasında rahatsızlanıp uçağın acil iniş yapması üzerine başlayan kriz devam ediyor.

Navalnıy'ın destekçileri, siyasetçinin ilk etapta zehirlendiğini iddia etse de dün Omsk Acil Hastanesi 1 Nolu Başhekim Yardımcısı Anatoliy Kaliniçenko, gazetecilere verdiği demeçte, Navalnıy’ın klinik testlerinin sonuçlarında zehir bulunamadığını, bu nedenle doktorların zehirlendiğini düşünmediğini söyledi.

Navalnıy, Tomsk'tan Moskova'ya giden bir uçakta bilincini kaybettikten sonra Perşembe günü hastaneye kaldırılmıştı.

Kaliniçenko, "Sisteminde hiçbir zehir veya zehir izi bulunamadı" derken, "zehirlenme olasılığı hala aklımızın bir köşesinde. Ancak hastanın zehirlendiğini düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.

Doktorların tanı koyduğunu, ancak bunu medya ile paylaşmayacaklarını sözlerine ekleyen başhekim yardımcısı, hastanın eşi ve erkek kardeşinin teşhis konusunda bilgilendirildiğini söyledi.

Navalnıy komada. Daha önceki haberlerde Navalnıy'nin solunum cihazına bağlandığı aktarılmıştı.

Navalnıy'ın yakınları Rusya'da kalmasını istemedi

Navalnıy'ın eşiyse, Putin'e hastanın Almanya'ya tahliye edilmesi için başvurdu.

Sibirya'nın Omsk kentinde onu tedavi eden doktorlar, durumunun bir gecede iyileştiğini ancak hayatının hala tehlikede olduğunu ve hastaneden taşınacak kadar iyi olmadığını söyledi.

Berlin merkezli Barış İçin Sinema Vakfı tarafından mümkünse Almanya'ya uçurmak amacıyla gönderilen hava ambulansıyla Alman doktorlar şehre uçtu.

Hastanenin başhekimi Aleksander Murahovskiy, Navalnıy'ye düşük kan şekerinin neden olabileceği bir metabolik hastalık teşhisi konduğunu söyledi.

Öte yandan Navalnıy'ın sözcüsü, "Navalnıy'ı taşıma yasağı şu anda doktorlar ve onu yetkilendiren aldatıcı yetkililer tarafından hayata geçirilen bir girişimidir" dedi.

Bu kararın hastane tarafından verildiğini inkar eden sözcü, "Bu karar elbette onlar tarafından değil, Kremlin tarafından verildi" dedi.

Alman doktorlara hastaya bakması için izin verildi

Navalnıy'ın durumunun kritik olduğu gerekçesiyle hastaneden çıkartılmasına başhekimlik tarafından izin verilmezken ülkeye gelen Alman doktorların hastaya bakması için izin verildi.

Navalnıy'ı tedavi için Berlin'e uçurmak üzere Omsk'a inen Alman doktorlara Navalnıy'a erişim izni verilirken, Berlin merkezli Barış için Sinema Vakfı tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Leonid Volkov, "Bu, [hastanın] taşınabilir olmadığı, uçağa binmesine izin verilmediği yönündeki bu kararın tersine çevrilebileceğinin olumlu bir işareti" dedi.