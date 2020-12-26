Moskova polisi, Navalnıy'ın ortağını gözaltına aldı

Rus muhalif Lyubov Sobol, aşırı sağcı Aleksey Navalnıy'ı zehirleme planının parçası olduğu iddia edilen devlet güvenlik görevlilerinden birinin evine girdikten sonra Moskova polisi tarafından sorgulandı.

Sobol, Navalnıy'nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nda (FBK) avukat olarak çalışıyor ve FSB zehir ekibinin bir üyesinin evine zorla girmekle ilgili sorgulanıyor.

Sobol, 21 Aralık'ta Konstantin Kudryavtsev'in Moskova'da yaşadığı apartmanın önünde gözaltına alındı, ardından bir polise mukavemetten bin ruble (yaklaşık 100 TL) tutarında bir para cezası ile serbest bırakıldı. Dört gün sonra, kendisi dairesi için arama emri ile gelen polis tarafından tekrar gözaltına alındı. Şu anda, "bir evin dokunulmazlığının ihlal edilmesi, şiddet veya kullanım tehdidi" ile ilgili sorgulanmakta. Avukatı Vladimir Voronin, Sobol'a şüpheli olarak değil tanık olarak muamele edildiğini açıkladı.

Ancak, dava üzerinde çalışan Soruşturma Komitesi'ne göre Sobol, ülkenin sağlık kurumu Rospotrebnadzor'un üniformasını giyerken "yaşlı bir kadının" evine "defalarca" girmeye çalıştı. İki başarısız girişimden sonra, Sobol'un bir teslimat hizmeti çalışanını konut binasına girmesi için kandırdığı bildirildi. Sonunda "yaşlı kadın" kapıyı açtığında Sobol onu itti ve evine daldı.

Sobol'un avukatı tarafından yayınlanan belgeler, "kimliği belirsiz bir kişinin" iki daireye girmeye çalıştığını iddia ediyor. Şikayet polise Galina Subbotina adlı kişi tarafından yapıldı. Subbotina, kendise karşı "şiddet kullandığını" ve olayın kendisinde "zihinsel ve fiziksel acıya" neden olduğunu iddia etti. Navalnıy, Subbotina'nın kendisini zehirlediğini iddia ettiği kişinin kayınvalidesi olduğunu iddia ediyor.

FBK müdürü Ivan Zhdanov, Sobols'un ekipmanına evinden el konulduğunu bildirdi.

21 Aralık'ta Alexey Navalnıy, bir video yayınladı. Videoda, "Kudryavtsev" adlı kişi, karşı tarafı zehirleme çalışmasının parçası olduğunu kabul ediyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), videonun sahte olduğunu iddia etti.

Navalnıy, 20 Ağustos'ta Sibirya kenti Tomsk'tan Moskova'ya giden bir uçakta hastalandı. Uçak, başka bir Rus şehri olan Omsk'a acil iniş yapmak zorunda kaldı ve orada hastaneye kaldırıldı ve komaya girdi. Ailesinden gelen talepler üzerine, daha sonra tedavi için Berlin'deki Charité Kliniğine götürüldü. Almanya'ya geldikten kısa bir süre sonra doktorlar, kendisinin Noviçok tarafından zehirlendiğini duyurdu. Rus doktorlar herhangi bir zehirlenmenin meydana geldiğini inkar etmeye devam ediyor. 23 Eylül'de Navalnıy taburcu edildi.