Narenciye bahçelerine sanayi sitesi kurulacak: 'Hem evimden hem işimden olacağım'

Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Mahallesi’nde kurulacak olan küçük sanayi sitesi için belirlenen alan tepkilere neden olmuştu.

Mezitli’de Çevre Düzeni Planı’na işaretlenen sanayi sitesi 360 dönümlük narenciye bahçelerinin bulunduğu alana kurulmak isteniyor. Bu alan için 7 Ocak’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile acil kamulaştırılması kararı alınmıştı.

'Betonlaştırmanın arkasında rant olduğunu düşünüyoruz'

AKP, CHP ve MHP ortaklığıyla bölgede narenciye bahçelerinin yok edilmesi kararının ardından Davultepe Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Keskin, arazilerin olduğu alanda 200 yıllık zeytin ağaçlarının bulunduğunu söyledi.

Naranciye tarımıyla geçimini sağlayan Keskin, "Betonlaştırmanın arkasında rant olduğunu düşünüyoruz" dedi. Keskin bölgedeki yağmayı soL'a anlattı:

Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz?

"200 yıl önce ailem Karaman'dan buraya göç etmiş. Biz burada naranciye tarımıyla uğraşıyoruz. Geçimimizi burdan sağlıyoruz. 3 dönüm tapulu arazim var. 12 kardeşiz toplamda. 30 dönüm arazi bize ait.

Davultepe'ye yapılması planlanan küçük sanayi sitesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mezitli sanayi sitesinin yerinden taşınıp Davultepe'deki tarım arazilerinin olduğu bölgeye yeni bir sanayi sitesi yapılması projesi var. Sanayi sitesi olarak planlanan bölgede 50 bine yakın naranciye, 10 bine yakın zeytin ağacı var. Burada 200 yıllık zeytin ağaçlarımız var. Bölge binlerce tarım işçisine istihdam sağlıyor. Böyle bi karar ekonomik olarak her anlamda bir kayıp. Davultepe yöre haklı olarak biz buna karşıyız. Mersin'in gelişmesini biz de isteriz ama bu gelişim yanlış planlanan kamulaştırma kararıyla olmamalı. O kadar uygun yer varken ağaç kesip burayı betonlaştırmanın arkasında rant olduğunu düşünüyoruz.

'Bahçe yok diye rapor yazmışlar'

Konuyla ilgili yetkililerden bir açıklama yapıldı mı? Sizce bölge nasıl değerlendirebilir?

Bu kamulaştırma kararı 2017 yılında Mersin Belediye Meclisinden oy çokluğu kararıyla alınmış. Bütün siyasi partiler bu işin içinde. Ziraat Odasının kararı olmadan bölgeyle ilgili 'çorak arazidir, 50 derece sıcaklık vardır, burada bahçe yok, verim yok' diye rapor yazmışlar. Bünyamin Önal bize 'işgalci' diyor. Projeyi o hazırlamış. Halkı bigilendiren yok. Bizim düşüncemizi kimse dinlemiyor. Burada çok büyük rant dönüyor. Bizi bilgilendirmiyorlar yukarıda kâğıt üzerinde karar alıyorlar. Hiçbir yetkili bizimle görüşmüyor. Bilgi alamıyoruz. Cimer'e yazdık dönüş olmadı.

'Arazide evim var, başka bir gelirim yok'

Türkiye'de ağaçlandırma çalışması yapılırken hali hazırdaki ağaçları neden kesiyorlar. 140 kişinin tapusu var burada. Arazilerinin içinde evleri var. Buradan 1,5 km uzakta gelir getirmeyen araziler varken neden burası? Benim başka bir gelirim yok tarımla geçimimi sağlıyorum. Ünıversitede 2 tane çocuğum okuyor. Arazim içinde iki katlı evim var. Bu kararla birlikte hem evimden olacağım hem de işimi kaybedeceğim. Şu an Mezitli'deki sanayi sitesi 17 dönüm. Buradaki kamulaştırılacak alanın 430 dönüm olduğu söyleniyor belki daha fazla.

Sanayi sitesinin kapasitesini artırarak 50 dönüm kullanılmış olsa bile 430 dönümlük alanı kamulaştırmanın ne mantığı var? Burdaki ağaç kıyımına sessiz kalınıyor. Benim ha çocuğumu kesmişsin, ha ağacımı kesmişsin. İkisinin arasında bir fark yok."