AKP, CHP ve MHP ortaklığı: 60 bin narenciye ağacını yok edecekler!

Mersin’in Mezitli İlçesine bağlı Davultepe Mahallesi’nde kurulacak olan Küçük Sanayi Sitesi için belirlenen alan tepkilere neden oldu.

Mezitli’de Çevre Düzeni Planı’na işaretlenen sanayi sitesi 360 dönümlük narenciye bahçelerinin bulunduğu alana kurulmak isteniyor. Bu alan için 7 Ocak’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile acil kamulaştırılması kararı alındı.

60 bin narenciye ağacı var

Arazide 60 bin civarında narenciye ağacının olduğunu belirten yurttaşlar, söz konusu bölgede rant amacıyla değişiklik yapıldığını söyledi. Denize 1200 metre, anayola 800 metre mesafede olan yerin sanayi sitesi olarak yapılandırılmasının çiftçileri hedef aldığını kaydeden yurttaşlar, tarım arazisinin çorak olarak tanımlandırıldığını kaydetti.

MHP’li belediye meclisi üyesi Bünyamin Önel’in öncülük ettiği Mezitli Sanayi Sitesi Kooperatifi, ilçeye şehir dışında yeni bir sanayi sitesi kazandırmak iddiasıyla çalışmalar yürütmüş ve Davultepe’de 360 dönümlük bir alanın imar planlarına sanayi alanı olarak işaretlenmesini, arazinin acele kamulaştırılması kararının çıkmasını sağlamıştı.

Üstelik söz konusu arazi çorak, kıraç arazi de değil, sulanabilir tarım arazisi ve üzerinde 130 çiftçi ailesine ait yaklaşık 60 bin narenciye ağacı var.

Kooperatif başkanı MHP'li meclis üyesi

Mersin kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişmelerin arka planı incelendiğinde, belediye meclisinde neredeyse her konuda anlaşmazlık yaşayan MHP ve AKP bloğu ile CHP’nin bu konuda uzlaştığı görülüyor. Bu uzlaşma, sanayi sitesinin Davultepe’deki tarım alanına taşınması için aylardır "lobi" yapan kooperatifin yönetimine bakıldığında daha iyi görülüyor.

Söz konusu alanı yapılaşmaya açmak için "lobi" yapan kooperatifin 2 yöneticisinin aynı zamanda belediye meclisi üyesi olması, “Belediye meclisinde yapılan oylama yasal olarak geçerli mi” sorusunu da gündeme getirdi.

Kooperatifin başkanlığını MHP’li Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Bünyamin Önel yürütüyor. Önel ayrıca gayrimenkul işiyle uğraşan bir işyerinin sahibi. Kooperatifin başkan yardımcılarından biri AKP’li Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Erhan ontar, biri de CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer.