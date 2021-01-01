Mustafa Cengiz'den yaralanan Galatasaraylı futbolcu için açıklama

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavisi süren sarı-kırmızılı takımın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin çocuklarını korumak isterken yaralandığını söyledi.

Başkan Cengiz, Ulus'taki Liv Hospital'da tedavi gören Norveçli futbolcuyu ziyaret etti. Cengiz, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Üzücü bir olay yaşandığını aktaran Mustafa Cengiz, "Yeni bir yıla girdik. Bu geçen yılda kalmış bir olay olsun. Bunu 2021'e değil de berbat geçen 2020'ye havale edelim. Morali iyi. Şahsen görüştüm. Bir darbe almış. Çocukları koruma amaçlı olmuş." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, patlayıcı maddelerin kolay temin edildiğini belirterek, "Beni şaşırtan bu tip maddelerin peynir ekmek gibi satılması. Bu beni biraz düşündürüyor. Bu konuda devletimizin gereken önlemleri alacağına inanıyorum. Sağlık diliyorum. Bize destek veren bütün kulüplere ve aklı başındaki insanlara teşekkür ediyorum. En başta Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya destek ve yardımları için teşekkür ediyorum. Bu aşamada çok şey söylemek istemiyorum. Bir Latin atasözü, 'Hasta yataktayken her şey ikinci plandadır.' der. Türk kamuoyu tarafından futbolcumuza verilen destek için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Norveçli sağ bekin gözünün durumu hakkında konuşmak için erken olduğunu aktaran Cengiz, "Göz insanoğlunun en hassas organlarından bir tanesi. Bununla ilgili çok değerli doktorlarımız çalışıyor. Bunun için konuşmak erken. İyiye doğru bir gidiş var. Umut hiçbir zaman kesilmemeli. En kötü anda bile umut etmeliyiz. Sanırım 1-2 hafta beklememiz gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.